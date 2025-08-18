el jardÍn

Revelan los símbolos ocultos en el escudo del CD Tenerife: “Azul por el mar y blanco como la nieve del Teide”

El emblema del club cuenta con un amplio recorrido histórico, pero siempre ha mantenido una estructura reconocible
La creadora de contenido @iren3st ha publicado en TikTok un vídeo que ha despertado la curiosidad de muchos aficionados del club blanquiazul: un análisis detallado del escudo del Club Deportivo Tenerife y la historia detrás de cada uno de sus elementos.

En su explicación, destaca que el emblema del club cuenta con un amplio recorrido histórico, pero siempre ha mantenido una estructura reconocible. Desde sus orígenes, el escudo adoptó una forma de cinco puntas, acompañado de los colores corporativos que lo definen: el azul, en alusión al mar que rodea la Isla, y el blanco, en referencia a la nieve del Teide.

En el interior, el diseño original incluía un campo azul con la cruz de San Andrés en blanco. En el centro figuraba un campo ovalado dorado con la Cruz de Santiago en rojo, situada detrás de la cruz fundacional de Santa Cruz de Tenerife. Con el paso de los años se añadieron las iniciales C.D.T., consolidando la identidad del club.

@iren3st Hoy analizamos un escudo con recorrido histórico que ha tratado de mantener una estructura semejante en cada rediseño y mejorado con los años sin perder su identidad. El CD Tenerife ha tratado de centrarse en los elementos más fundamentales de su entorno y su historia para crear su escudo. Los campos de color, las cruces y todo el resto de elementos gráficos han creado la historia de un club y sus aficionados. Para mí, es un escudo que ha permanecido fiel a su historia, generando un resultado final muy reconocible, representativo y memorable. Sus formas, elementos y variedad hacen de él un escudo al ojo precioso. #CDTenerife #VamosTete #TenerifeCD #Heliodoro #OrgulloTinerfeño #Blanquiazules #Tenerife #Canarias #IslasCanarias #OrgulloCanario #AficiónCanaria #Fútbol #Football #FútbolEspañol ♬ sonido original – iren3st

La evolución del escudo

El vídeo recuerda que, con el tiempo, el escudo fue modernizándose e incorporando más símbolos de la Isla. Entre ellos, la Corona Real, el Teide, los castillos de San Cristóbal, Paso Alto y San Juan, así como cuatro anclas que hacen referencia al puerto de Santa Cruz, clave en el desarrollo económico de Tenerife.

La tiktoker concluye que el escudo del CD Tenerife “ha permanecido fiel a su historia, logrando un resultado final muy representativo y memorable”, al tiempo que lo califica como “precioso al ojo” por la riqueza de sus elementos y la variedad de símbolos que lo componen.

El interés en redes

El análisis ha generado comentarios positivos entre los seguidores, que agradecen este repaso histórico y visual a uno de los símbolos más queridos del fútbol canario. Además, muchos destacan el valor de que se difunda la historia del club en plataformas como TikTok, acercando la cultura deportiva a nuevas generaciones.

