Estrenos para despedir agosto en los cines

Entre los lanzamientos que arriban a los cines este último fin de semana de agosto, destacan propuestas como Los Rose, Sin oxígeno, Campamento Garra de Oso, las románticas Amor en cuatro letras y LocaMente, o el regreso del Tiburón de Steven Spielberg y la estafa perfecta de Nueve Reinas, que podrán disfrutarse en 4K.
Jay Roah, director y productor de comedias de éxito como Austin Powers o Los padres de ella, presenta Los Rose. Una reinterpretación del clásico de 1989 La Guerra de los Rose, basado en la novela de Warren Adler, esta vez protagonizada por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch tomando el relevo a los icónicos Kathleen Turner y Michael Douglas. Es la historia de una pareja aparentemente perfecta que implosiona, cuando la carrera profesional del marido se desploma mientras las ambiciones de ella despegan.
Inspirado en una historia real, llega el thriller de acción Sin oxígeno, protagonizado por el tres veces nominado al Óscar Woody Harrelson. Está dirigido por Alex Parkinson, quien ya firmó junto a Richard Da Costa el documental Último aliento, en el que se basa esta ficción. Narra la increíble historia de Chris Lemons, un buzo profesional que, tras un extraño accidente, queda atrapado en el fondo del Mar del Norte, con solo diez minutos de oxígeno y a más de media hora de cualquier esperanza de rescate.
Para el público familiar, se estrena Campamento Garra de Oso, una comedia con Anabel Alonso, Elisabet Casanovas y Edu Soto. Cuenta además con más de 22 animales digitales que han sido integrados en la película y Carlos Latre pone voz a la mofeta protagonista. Es la aventura de unos intrépidos niños que lucharán contrarreloj para salvar su campamento de verano, amenazado por el excéntrico constructor Sebastián Sebastián.
Dirigida por Polly Steele y basada en la novela de Nial Williams, aterriza el drama romántico Amor en cuatro letras, con Pierce Brosnan Helena Bonham Carter, Gabriel Byrne, Fionn O’Shea y Ann Skelly. Es la historia de dos jóvenes destinados a estar juntos, pero que se ven separados por obstáculos familiares, la pasión y la fe.
También se estrena LocaMente, el gran éxito italiano del director de Perfectos desconocidos, Paolo Genovese, con más de 20 millones de recaudación en taquilla. Descrita como “Del Revés para adultos”, su película ofrece una mirada divertida, original y picante al mundo de las relaciones, a través de la primera cita de Piero y Lara, cuyas múltiples personalidades pelean por el control de la situación.
50 años de Tiburón, de Steven Spielberg
Además, este viernes tendrá lugar el regreso a los cines de dos obras maestras. Por un lado, vuelve a las salas el oscarizado thriller de terror submarino Tiburón, que redefinió la experiencia cinematográfica y sigue siendo una de las películas más influyentes de la historia. Cincuenta años después de su estreno, la cinta de Steven Spielberg podrá verse en gran pantalla con una increíble definición en 4K. Adaptación de la novela de Peter Benchley, presenta la búsqueda y captura de un tiburón asesino que desata el caos en una localidad playera.
Veinticinco aniversario de Nueve Reinas
Veinticinco años cumple Nueve Reinas, la aplaudida ópera prima de Fabián Bielinsky, la película argentina más taquillera desde su estreno y un fenómeno cinematográfico global que vuelve a los cines con una copia remasterizada que se presentó en el Festival de Cannes. Protagonizada por Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice, sigue a Juan y Marcos, dos estafadores de poca monta que se ven envueltos en un asunto que les puede hacer millonarios.