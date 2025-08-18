Fallece Juan Padrón Morales, histórico dirigente del fútbol canario y de la RFEF

El veterano dirigente del fútbol canario y español (ocupó durante varias décadas un papel destacado en la Real Federación Española de Fútbol), Juan Padrón Morales ha fallecido a los 89 años.
Expresidente de la RFEF, también formó parte de la Comisión de Finanzas de la UEFA y fue miembro clave de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, participando en la toma de decisiones de alcance internacional.
Como futbolista, Juan Padrón desarrolló toda su trayectoria en el CD Tenerife, equipo con el que debutó en Segunda División en la temporada 1954/55, a los 18 años. En la campaña 1956/57 firmó ocho goles y, años más tarde, fue uno de los protagonistas del histórico ascenso a Primera División en 1960/61. Ya en la élite, disputó 23 encuentros y marcó un gol, antes de poner fin a su carrera profesional pocos años después. Su nombre quedó ligado a aquel conjunto que la prensa de la época definió como legendario.
Tras retirarse del terreno de juego, dio el salto a los despachos y en 1978 asumió la presidencia de la Federación Tinerfeña de Fútbol.