fútbol

Fallece Juan Padrón Morales, histórico dirigente del fútbol canario y de la RFEF

Expresidente de la RFEF, también formó parte de la Comisión de Finanzas de la UEFA y fue miembro clave de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El veterano dirigente del fútbol canario y español (ocupó durante varias décadas un papel destacado en la Real Federación Española de Fútbol), Juan Padrón Morales ha fallecido a los 89 años.

Expresidente de la RFEF, también formó parte de la Comisión de Finanzas de la UEFA y fue miembro clave de la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA, participando en la toma de decisiones de alcance internacional.

  1. Juan Padrón, reelegido cuatro años más como presidente de la Federación tinerfeña de Fútbol
  2. Juan Padrón asume la presidencia de la Federación Canaria de Fútbol

Como futbolista, Juan Padrón desarrolló toda su trayectoria en el CD Tenerife, equipo con el que debutó en Segunda División en la temporada 1954/55, a los 18 años. En la campaña 1956/57 firmó ocho goles y, años más tarde, fue uno de los protagonistas del histórico ascenso a Primera División en 1960/61. Ya en la élite, disputó 23 encuentros y marcó un gol, antes de poner fin a su carrera profesional pocos años después. Su nombre quedó ligado a aquel conjunto que la prensa de la época definió como legendario.

Tras retirarse del terreno de juego, dio el salto a los despachos y en 1978 asumió la presidencia de la Federación Tinerfeña de Fútbol.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas