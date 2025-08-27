la laguna

El Gobierno de España transfiere 100.000 euros para continuar las exhumaciones de represaliados del franquismo en Fuencaliente

“Es una cantidad que tendrá carácter permanente”, aseguró Torres
Exhumación del represaliados del franquismo en Huelva
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado este miércoles que la exhumación de represaliados del franquismo en Fuencaliente contarán con financiación estatal, a través de una partida de casi 100.000 euros transferida en junio al Cabildo de La Palma.

Ángel Víctor Torres ha mantenido este miércoles un encuentro con la Asociación por la Memoria Histórica de La Palma, en el marco de una jornada que incluyó la comisión de seguimiento de los trabajos de exhumación previstos, para los que el Ministerio ya ha transferido fondos.

Torres ha expresado su agradecimiento a la entidad palmera “por el trabajo íntegro, magnífico y ejemplar que realiza” y anunció el compromiso de organizar en la isla un acto de reconocimiento a las familias de quienes fueron perseguidos, encarcelados o asesinados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista “por defender la democracia”.

El ministro ha señalado que es la primera vez que el Gobierno de España aporta fondos específicos a cabildos y consells insulares para actuaciones en materia de memoria democrática, una iniciativa que también alcanza a Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

“Es una cantidad que tendrá carácter permanente”, aseguró Torres, quien ha reiterado el compromiso del Ejecutivo con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición porque “la democracia que hoy disfrutamos costó mucho recuperarla y debe ser protegida”, afirmó.

El titular de Memoria Democrática destacó además la cooperación institucional en Canarias, donde los trabajos de exhumación han contado con la participación de corporaciones de distinto signo político, algo que calificó de “ejemplar”.

