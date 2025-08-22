Prende fuego a una cafetería por no ponerle mayonesa a su bocadillo

La Guardia Civil ha detenido en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) a un hombre de 38 años acusado de provocar un incendio en una cafetería después de enfrentarse con los camareros porque su bocadillo no llevaba mayonesa.
El suceso ocurrió el pasado martes. Según testigos, el cliente discutió con el personal al reclamar que su pedido no estaba preparado como había solicitado. Aunque desde el local le ofrecieron sustituir el bocadillo o devolverle el dinero, el individuo abandonó el establecimiento en actitud violenta y lanzando amenazas.
Poco después regresó con un recipiente de líquido inflamable, que arrojó en la entrada de la cafetería antes de prenderle fuego. Las llamas causaron daños de consideración en la fachada, la terraza y parte del interior, aunque no se registraron heridos gracias a la rápida evacuación de clientes y trabajadores.
Un “atentado” por un bocadillo
Las cámaras de seguridad resultaron determinantes para identificar al sospechoso, que fue arrestado horas más tarde. El hombre se enfrenta a un delito de incendio intencionado con riesgo para personas y bienes, y ya ha pasado a disposición judicial. El Ayuntamiento del municipio ha condenado lo ocurrido y trasladado su apoyo al negocio afectado.
El dueño de la cafetería relató lo sucedido en redes sociales y calificó el hecho como un auténtico “atentado” en una situación “surrealista”. En su mensaje explicó que, tras negarle sobres de mayonesa porque no disponían de ellos, el cliente acudió a una gasolinera, compró combustible y lo utilizó para iniciar el fuego en el local.
“Por suerte ninguno de los clientes ni del personal ha resultado herido, aunque entre ellos había niños y personas mayores. Podría haber sido una desgracia”, expresó el empresario. También pidió que la Justicia actúe con firmeza: “Este tipo de personas deben estar fuera de la sociedad y recibir todo el peso de la ley”.