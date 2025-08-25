Llega a Tenerife el primer self service de helados: podrás comprarlos al peso y escoger entre estos 100 toppings

La pasión por los helados no deja de crecer. Se han convertido en un elemento clave de nuestra gastronomía por su versatilidad, por lo que cada novedad con ellos siempre llama sumamente la atención.
En este caso, una nueva heladería en Tenerife, concretamente en Los Cristianos, se ha viralizado gracias al vídeo de Árany, tiktoker gastronómica, por la posibilidad de poder hacerte tú mismo el helado, a modo de un self service, al peso y eligiendo entre 100 toppings.
Helados al peso
El local, llamado Froyosi Canarias, se encuentra en la calle Juan XXIII, número 5, y ofrece mucho más que helados. Los visitantes también pueden disfrutar de bubble-waffles, smoothies, batidos y otras opciones que se preparan al gusto de cada cliente.
En su vídeo, Árany destaca que se trata de un proyecto impulsado por jóvenes emprendedores, quienes —según señala— transmiten “ilusión y pasión en cada detalle”. La tiktoker, que suele recomendar lugares originales en Tenerife, anima a quienes estén en la Isla a darle una oportunidad a este novedoso concepto.
La propuesta busca diferenciarse de las heladerías tradicionales, apostando por la interactividad con el cliente y la posibilidad de diseñar un postre totalmente personalizado, desde la base hasta la decoración final.
@aranyrms está semana visité el primer self service de helados 🍦 en Los Cristianos, donde puedes personalizar el tuyo con más de 100 toppings 🤯 también tienen bubble-waffle, smoothies, batidos y más cosas que también puedes hacer a tu gusto 🤤 🍦 @Froyosi Canarias🌴 📍 Juan XXIII, 5 (Los Cristianos, Tenerife) Saben que me encanta enseñar sitios nuevos y esta vez he tenido la oportunidad de colaborar con estos jóvenes emprendedores llenos de ilusión, y de verdad que transmiten su pasión en cada detalle 🧡 Si están por Tenerife, sin duda, les daría una oportunidad ✨ *publi #probandocomida #heladeria #selfservice #comidatiktok #🇮🇨 ♬ sonido original – Árany