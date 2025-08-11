arona

Bomberos de Tenerife actualizan los datos sobre el incendio de la nave en Guaza

Una llamada a la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112 alertaba del incendio
Incendio en una nave en Guaza
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Bomberos de Tenerife con base en San Miguel de Abona y voluntarios de Adeje fueron activados este domingo, sobre las 20:00 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112, para alertar sobre el incendio.

El fuego se producía en una nave de mantenimiento de palos de golf en camino Guaza del medio, en el municipio de Arona.

  1. Incendio en una nave agrícola en el sur de TenerifeIncendio en una nave agrícola en el sur de Tenerife: la nube de humo, visible desde la TF-1
  2. Incendio en una vivienda en La Laguna

Llegados al lugar, acotaron el incendio dentro del perímetro de la nave, evitando la propagación a los invernaderos colindantes, y procedieron a su extinción. Estuvieron presentes también agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas