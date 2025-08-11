Bomberos de Tenerife actualizan los datos sobre el incendio de la nave en Guaza

Bomberos de Tenerife con base en San Miguel de Abona y voluntarios de Adeje fueron activados este domingo, sobre las 20:00 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112, para alertar sobre el incendio.
El fuego se producía en una nave de mantenimiento de palos de golf en camino Guaza del medio, en el municipio de Arona.
Llegados al lugar, acotaron el incendio dentro del perímetro de la nave, evitando la propagación a los invernaderos colindantes, y procedieron a su extinción. Estuvieron presentes también agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.