El PSOE de Arona reclama control y sanciones ante la “invasión” de patinetes

El PSOE de Arona denunció ayer la falta de medidas del tripartito PP-CC-Vox para garantizar la seguridad de los paseos peatonales del municipio, “invadidos de forma continua por patinetes eléctricos, segways y otros vehículos, a pesar de que su circulación está prohibida por ordenanza municipal”.
La situación, advierten los socialistas, se ha convertido en un problema “insostenible”, especialmente en las zonas turísticas de Los Cristianos y Playa de las Américas, donde vecinos y turistas manifiestan su miedo a caminar por espacios concebidos para el disfrute peatonal. “Durante los últimos meses se han registrado atropellos, colisiones y caídas que han acabado con vecinos y menores heridos, lo que refleja la creciente peligrosidad”, denuncia el PSOE en un comunicado.
Los socialistas aroneros critican la “pasividad” del gobierno local y recuerdan que ya en septiembre de 2024 presentaron en el pleno municipal una moción para regular el uso de patinetes eléctricos y proteger los espacios públicos, pero la propuesta fue rechazada por el gobierno.
“Durante aquel debate, PP, CC y Vox se limitaron a dar excusas sobre la complejidad normativa y a prometer medidas que nunca han llegado”, critican los socialistas.
INSEGURIDAD
La concejala socialista Mikaela Brito subraya que “los paseos peatonales de Arona deberían de ser un lugar seguro para vecinos y visitantes, pero hoy se han convertido en un foco de inseguridad donde patinetes eléctricos y otros vehículos circulan sin control. A pesar de que la ordenanza municipal lo prohíbe, no hablamos de un problema menor. Ya se han producido accidentes, atropellos y caídas, incluso con menores y personas con discapacidad heridas”.
Brito recuerda que “el gobierno tripartito presidido por Fátima Lemes conoce esta situación desde hace más de dos años y ya en septiembre de 2024 presentamos una moción, que rechazaron, en la que advertíamos de que el descontrol de patinetes generaría graves problemas de seguridad”.