Javi Hoyos no da crédito con la foto que publica una influencer en Tenerife: “Nos ha mentido”

El creador de contenido Javi Hoyos ha desatado la polémica en TikTok al desmentir a la influencer Sofía Fitness (@sofig.oficial), pareja del streamer TheGrefg, después de que ella publicara en Instagram una fotografía con ubicación en el Gran Cañón de Arizona (EE. UU.).
Según Hoyos, la imagen no fue tomada en Estados Unidos, sino en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife. En su vídeo, que ya circula con miles de reproducciones, asegura contar con testimonios e imágenes que lo prueban: “La novia de TheGrefg nos ha mentido. Y tengo imágenes que lo prueban. Sofía ha puesto que está en Arizona, cuando en realidad la han visto haciéndose las fotos aquí, en Canarias”, afirmó.
El tiktoker incluso mostró pruebas gráficas y comentó que varias personas en el lugar confirmaron que la pareja se encontraba en El Teide en el mismo momento en que Sofía subía la foto con la falsa localización. “Claro, la gente estaba flipando. Decían: ¿por qué ponen que están en Estados Unidos si los estamos viendo aquí?”, añadió.
¿Broma o estrategia?
Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos seguidores creen que Sofía pudo hacerlo como una broma o para “despistar” a la audiencia. Otros lo ven como un simple juego en redes sociales. “Supongo que sería una manera de jugar o de bromear. Al fin y al cabo, ¿qué hay que envidiarle a Estados Unidos con su Gran Cañón si tenemos el Teide aquí?”, ironizó Hoyos.
@javihoyosmartinez La novia de The Grefg ha mentido #thegrefg #sofig ♬ sonido original – JaviHoyos
Reacciones en redes
El vídeo ha generado debate entre quienes lo consideran una simple travesura sin importancia y quienes critican a la influencer por “intentar engañar” a su comunidad. Lo cierto es que, entre la controversia, Hoyos aprovechó para poner en valor las maravillas de Canarias: “Qué hay que envidiarle a Estados Unidos con su Gran Cañón cuando tenemos el Teide aquí”.