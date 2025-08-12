el tiempo

La Aemet actualiza su previsión: Canarias en “riesgo importante” por altas temperaturas

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
Nueva ola de calor en España: la Aemet anuncia cómo afectará a Canarias
La previsión meteorológica para este martes indica que habrá cielos despejados en general, con algunos intervalos nubosos en la costa norte. Además habrá calima que afectará principalmente a zonas altas y medianías, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso aunque se podrán alcanzar los 34ºC en amplias zonas de las vertientes sur y oeste. Los termómetros oscilarán entre los 33ºC de máxima de Tenerife y los 22ºC de mínima en El Hierro.

Por su parte, el viento soplará del norte moderado, con intervalos de fuerte en extremos del nordeste y oeste; y variable en zonas altas.

En Gran Canaria estará despejado en general, con intervalos nubosos en la costa norte, y con calima en altura.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará despejado, con intervalos nubosos en las costas del norte y oeste, y con calima en altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso aunque se espera superar los 37ºC en el interior de la mitad sur y en la cuenca de Tejeda, donde localmente se podrían alcanzar los 40ºC. En estas zonas las mínimas puede ser superiores a los 27ºC. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 24ºC de mínima y los 28ºC de máxima.

Respecto al viento, soplará del norte con intervalos de fuerte en extremos del este y oeste, siendo variable en zonas altas; mientras en el litoral sur habrá brisas.

