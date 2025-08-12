La Aemet actualiza su previsión: Canarias en “riesgo importante” por altas temperaturas

La previsión meteorológica para este martes indica que habrá cielos despejados en general, con algunos intervalos nubosos en la costa norte. Además habrá calima que afectará principalmente a zonas altas y medianías, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso aunque se podrán alcanzar los 34ºC en amplias zonas de las vertientes sur y oeste. Los termómetros oscilarán entre los 33ºC de máxima de Tenerife y los 22ºC de mínima en El Hierro.
Por su parte, el viento soplará del norte moderado, con intervalos de fuerte en extremos del nordeste y oeste; y variable en zonas altas.
En Gran Canaria estará despejado en general, con intervalos nubosos en la costa norte, y con calima en altura.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará despejado, con intervalos nubosos en las costas del norte y oeste, y con calima en altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso aunque se espera superar los 37ºC en el interior de la mitad sur y en la cuenca de Tejeda, donde localmente se podrían alcanzar los 40ºC. En estas zonas las mínimas puede ser superiores a los 27ºC. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 24ºC de mínima y los 28ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del norte con intervalos de fuerte en extremos del este y oeste, siendo variable en zonas altas; mientras en el litoral sur habrá brisas.