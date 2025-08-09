La alerta sanitaria por el uso de una pasta de dientes de la marca Colgate ya afecta a cinco países

La empresa Colgate-Palmolive ha retirado en México su pasta dental Colgate Total Clean Mint tras una alerta emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). La medida se produce después de que otros países de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Brasil y Colombia, adoptaran acciones similares en semanas anteriores, según informó El País.
En un comunicado del 6 de agosto, la Cofepris señaló que algunos consumidores habían reportado inflamación de encías, sensibilidad dental, aftas, forúnculos y reacciones alérgicas tras el uso de este dentífrico. La autoridad sanitaria otorgó a la marca un plazo de 30 días para retirar el producto de todos los puntos de venta y pidió a los usuarios afectados que notifiquen los síntomas y soliciten el reemplazo por otra pasta dental.
Aunque la autoridad mexicana no identificó un ingrediente concreto como causa de los problemas, El País señala que el fluoruro de estaño podría estar relacionado. Este compuesto ya había motivado advertencias del Instituto de Salud Pública de Chile y del Ministerio de Salud de Argentina.
En Brasil, el Gobierno prohibió de forma cautelar su comercialización a finales de marzo de 2024, tras recibir numerosas quejas de consumidores que reportaron lesiones bucales, dolor, inflamación gingival o edemas labiales. Según la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), la nueva fórmula del producto había sido introducida en julio de 2024. La empresa decidió dejar de fabricarlo a finales de junio, después de una investigación interna centrada en los niveles de aromatizantes.
Argentina siguió el mismo camino el 22 de julio, prohibiendo el uso y venta de todas las presentaciones tras detectar 21 casos con síntomas como ardor, aftas o inflamación bucal. La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) justificó su decisión en los reportes previos de Brasil, de donde se importa la pasta.
En Chile, la alerta se formalizó el 31 de julio, seis días antes que en México. El Instituto de Salud Pública acordó con Colgate el retiro del producto como parte de una advertencia más amplia sobre dentífricos con fluoruro de estaño. La compañía aseguró que trabaja con las autoridades y defendió la “seguridad, calidad y eficacia” del producto.
En Colombia, aunque esta variedad no se distribuía oficialmente, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) pidió el 25 de julio suspender cualquier comercialización, dado que podría haber ingresado de forma individual desde otros países.
Por su parte, en Estados Unidos el dentífrico sigue a la venta. Su principal ingrediente activo, el fluoruro de estaño (0,454 %), se utiliza contra caries, gingivitis y sensibilidad dental. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advierte que no se use por más de cuatro semanas sin supervisión odontológica, y que debe suspenderse si persisten los problemas de encías o aparecen síntomas de periodontitis. También puede causar manchas dentales, que se previenen con un cepillado adecuado.