La Laguna se prepara para acoger la ‘Joveneta’ y bailar con la ‘Ruta Salsera’: fechas y horarios

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Educación y Juventud, desarrollará esta semana una agenda descentralizada con la Joveneta, Territorio Joven y la Ruta Salsera como protagonistas. La programación arranca mañana martes, 19 de agosto, con la instalación de la Joveneta en Tejina, en horario de 16:00 a 20:00 horas, con talleres, juegos y actividades deportivas. El objetivo es brindar opciones de entretenimiento y aprendizaje para los más jóvenes del municipio.
El viernes, 22 de agosto, el protagonismo será para Territorio Joven en Geneto, que se celebrará de 10:00 a 14:00 horas con actividades pensadas para todas las edades.
El sábado, 23 de agosto habrá doble cita. Por la mañana, la Joveneta se trasladará a El Gramal entre las 10:00 y las 14:00 horas. Mientras que, a partir de las 21:00 horas, el Recinto Festero de Valle Jiménez acogerá una nueva edición de la Ruta Salsera, un evento que reunirá a jóvenes y familias en torno a la música y el baile, ofreciendo música latina bailable como salsa, bachata y merengue, junto con animaciones y ruedas de casino
El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, subrayó que “con estas iniciativas seguimos acercando la programación juvenil a cada rincón del municipio, ofreciendo alternativas de ocio accesibles y en horarios que facilitan la participación de la gente joven”.
El programa Pasaporte Joven ofrece actividades durante todo el verano en más de 20 localizaciones del municipio y contempla el uso de un pasaporte que se va sellando a medida que se participa en las distintas propuestas. Al completar varias etapas, las personas jóvenes acceden al sorteo de distintos premios.
La concejalía recuerda que todas las actividades de este programa son gratuitas, se prolongarán hasta el 19 de septiembre y pueden consultarse en la web https://programacionmarcha.wixstudio.com/pasaportejoven. Unas actividades que están pensadas para disfrutar, pero también para generar identidad y pertenencia.