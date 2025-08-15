La Patrona de Canarias convoca a miles de peregrinos y fieles en Candelaria

El municipio de Candelaria, en Tenerife, ha celebrado este viernes su Día Grande en honor a la Patrona de Canarias con una jornada de “devoción, cultura y participación ciudadana” en la Villa Mariana. Asimismo, la localidad ha logrado convocar a miles de peregrinos y fieles durante esta festividad.
“El 15 de agosto es la fecha que más profundamente nos une como pueblo, donde tradición, devoción y cultura se entrelazan para honrar a nuestra Patrona. Candelaria recibe a quienes vienen desde todos los rincones de Canarias y fuera de las islas para compartir este día. Es un orgullo y una gran responsabilidad que afrontamos con el esfuerzo coordinado de concejalías, cuerpos de seguridad y el compromiso de todo el personal municipal”, ha destacado en una nota de prensa la alcaldesa, Mari Brito.
La Parada Militar cambió este año de horario y escenario por las obras en la Plaza de la Patrona de Canarias, celebrándose a las 10.45 horas junto al Ayuntamiento, donde tuvo lugar la recepción oficial de la representante de Su Majestad el Rey, María Concepción Brito Núñez, alcaldesa de Candelaria.
En la parada militar, la representante del Rey fue recibida por el primer teniente de alcaldesa, Jorge Baute Delgado. A las 11.30 horas, desde el Ayuntamiento partió la procesión cívica hacia la Plaza de la Patrona de Canarias, acompañada por la Banda de Música Las Candelas.
A mediodía, la Basílica acogió la Solemne Concelebración de la Eucaristía, presidida por Monseñor Eloy Alberto Santiago Santiago, obispo de la Diócesis Nivariense, y cantada por la Coral Voces para la Esperanza Villa de Candelaria y la Orquesta de Cámara Las Candelas.
La ceremonia pudo seguirse en directo en el recinto junto al Ayuntamiento mediante pantalla y a través de La 2 de TVE en Canarias, TV Canaria, COPE Canarias y Candelaria Radio.
Al término de la misa, la imagen de la Virgen de Candelaria recorrió la plaza de la Patrona de Canarias en procesión, bajo una lluvia de voladores y arropada por la Banda de Música Las Candelas y la Nueva Banda de Igueste. Entre las autoridades presentes destacaron Fernando Clavijo Batlle, presidente de Canarias; varios consejeros, viceconsejeros y directores generales del Gobierno autonómico; Julio Salom Herrera, Teniente General Jefe del Mando de Canarias, y otros mandos del Ejército; representantes de la Guardia Civil y policías locales.
También acudió a la cita la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila Memely, consejeros y consejeras, así como varios directores insulares; la vicepresidenta del Cabildo de La Gomera, Isabel de Esteban Ramos; diputados y senadores; cónsules de Eslovaquia, Guatemala, Honduras, Perú y Países Bajos; así como los alcaldes y alcaldesas de distintos municipios canarios.
Asistió también el Delegado del Gobierno, Anselmo Pensaba, y el Subdelegado del Gobierno, Jesús Javier Plata.