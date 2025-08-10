La Policía Nacional lanza un importante mensaje desde Las Teresitas

La Policía Nacional ha compartido un vídeo grabado desde la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, en el que ofrece una serie de recomendaciones para disfrutar de unas vacaciones seguras.
En el mensaje, las agentes recuerdan la importancia de no subestimar el mar y atender siempre a la señalización de bandera roja o amarilla, ya que ignorarla puede tener consecuencias graves.
También insisten en que los menores deben permanecer siempre bajo supervisión, puesto que un solo descuido puede derivar en un incidente.
Para quienes practican deportes acuáticos, la Policía aconseja respetar las zonas delimitadas y evitar que la propia libertad suponga un riesgo para otras personas. Antes de zambullirse, recomiendan comprobar la profundidad para prevenir lesiones por saltos en lugares inadecuados.
El vídeo también subraya la necesidad de mantener limpia la playa, evitando dejar basura o encender fogatas, y recuerda que, en caso de necesitar ayuda, se puede llamar a los servicios de emergencia o utilizar la aplicación Alertcops.
