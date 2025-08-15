La terrorífica leyenda que casi nadie conoce en Tenerife: “Quedó su cara aquí”

Un vídeo publicado ayer, jueves, por el usuario de TikTok ‘Más que cimas’ ha reavivado la curiosidad por una historia poco conocida sobre uno de los árboles más emblemáticos de Tenerife: el Pino Gordo, en Vilaflor.
En la grabación, realizada junto al histórico ejemplar, el autor explica que se encontró con una persona que le contó la leyenda que, según asegura, ha pasado de generación en generación en la zona.
El chico describe así el misterio: “Se puede ver una cara: los ojos, la nariz y lo que sería la boca. Alrededor tiene una especie de velo o paño, lo que recuerda a las mujeres de antes en Canarias. Se dice que un día iban subiendo al Teide y una de ellas no quiso. Les hizo el feo al resto, escondiéndose en el pino. El árbol la castigó y se la tragó, y quedó su cara aquí con un gesto un poco agonizante. Se dice que es la parte del pino que más energía tiene”.
Las imágenes muestran la supuesta silueta en el tronco del árbol, que algunos aseguran reconocer y otros descubren por primera vez.
En los comentarios del vídeo, que acumula decenas de interacciones, la historia ha generado reacciones dispares. “Pues yo soy de Tenerife y es la primera vez que escucho eso, la verdad”, escribió un usuario.
Otro comentó: “A mí esta historia me la contaron de pequeño y siempre la recuerdo porque vivía entre pinos y me dio mucho susto, soy chasnero desde pequeño”. Y también hubo quien reconoció: “Hace 15 años, lo menos, que no paso por ahí, y vivía bien cerca… pero jamás escuché esa historia”.
