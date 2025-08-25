Las Maretas, con caravanas sin control y conductas incívicas: “Esto es un caos”

El grupo municipal Arico Somos Todos (AST) ha trasladado al Ayuntamiento diversas quejas vecinales sobre el uso inadecuado de la Playa de Las Maretas, donde se incumplen de forma reiterada las normas, afectando a la convivencia y al disfrute del entorno natural.
Según los concejales de AST, la preocupación ciudadana se centra en dos frentes: el uso desordenado del espacio de baño y la acumulación de caravanas y vehículos adaptados como vivienda en el núcleo costero. Estos últimos, estacionados durante largos periodos en calles principales, restan plazas de aparcamiento, dificultan la movilidad y generan problemas de seguridad vial.
“El estacionamiento prolongado en las vías principales, accesos a la playa y zonas de ocio como el parque infantil o el campo de fútbol limita la circulación y complica el acceso de vecinos y visitantes”, señaló el edil de AST, José Luis Hervella.
En cuanto a la playa de Las Maretas, pese a la señalización existente, se han detectado prácticas indebidas como la colocación de braseros, mesas y enseres para comidas privadas, lo que supone un riesgo higiénico y de seguridad, además de perjudicar a quienes usan la zona de manera responsable.
Respecto a las caravanas, AST considera que la situación deriva de la actuación del Ayuntamiento, que ha bloqueado otros puntos del litoral mediante la colocación de piedras de gran tamaño sin ofrecer alternativas reguladas. “El consistorio ha desplazado el problema en lugar de resolverlo, saturando espacios que no están preparados para ello”, apuntó el portavoz.
Vecinos del entorno de Las Maretas también denuncian que algunos usuarios de estos vehículos utilizan las duchas públicas para lavar utensilios, bloqueando la salida de agua y dejando residuos orgánicos que obstruyen los sumideros.
Medidas urgentes para Las Maretas
AST reclama al Ayuntamiento medidas urgentes para regular tanto el uso de la playa como el estacionamiento de caravanas, entre ellas: habilitar zonas específicas fuera del núcleo urbano, reforzar la señalización y vigilancia policial, imponer sanciones cuando corresponda y promover campañas de concienciación.
El grupo municipal acusa además al Gobierno local (PSOE-PP) de inacción normativa. “En lo que llevamos de mandato no se ha presentado ni una sola ordenanza para su aprobación en el Pleno”, denunció Hervella.
En noviembre de 2023, AST ya había propuesto una auditoría integral de las ordenanzas municipales para identificar las que requieren actualización y elaborar un calendario de prioridades. La moción, sin embargo, fue rechazada por el grupo de gobierno.
“Han pasado más de dos años y medio de mandato y no se ha hecho absolutamente nada. Es inadmisible que el municipio siga sin un marco normativo adaptado a las necesidades de la ciudadanía”, concluyó Hervella sobre Las Maretas.