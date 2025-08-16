Les roban el móvil, siguen la señal de este hasta una casa y acaban detenidas

Dos mujeres han sido detenidas en Playa de Palma acusadas de allanamiento de morada y daños materiales, tras intentar irrumpir en una vivienda donde creían que se encontraba un teléfono móvil que les había sido sustraído.
Según informó la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en la mañana del lunes, cuando las turistas acudieron a un domicilio de la zona convencidas de que el aparato robado estaba dentro. Durante el intento de acceso, adoptaron una actitud violenta y llegaron a romper el marco y la cerradura de la puerta.
En el interior de la vivienda se encontraban varias jóvenes, también turistas, que vivieron momentos de gran tensión. Las dos sospechosas llegaron a entrar en la casa, aunque las moradoras lograron expulsarlas y atrancar la puerta para refugiarse en su interior.
Recuperar el móvil a toda costa
Cuando los agentes llegaron al lugar, comprobaron cómo las mujeres seguían golpeando con fuerza la puerta de acceso, que presentaba daños visibles. Las víctimas relataron además que las agresoras las habían amenazado con expresiones intimidatorias como: “Vamos a entrar y os vamos a matar”.
Los policías constataron que el inmueble se trataba de un alquiler vacacional y verificaron los desperfectos ocasionados. Finalmente, ambas mujeres fueron arrestadas y trasladadas a dependencias policiales acusadas de los mencionados delitos.