Lluvias en Canarias: las zonas en las que no podrás olvidarte el paraguas, según la Aemet

La previsión del tiempo en Canarias para mañana indica que estará poco nuboso con predominio de los cielos nubosos en el norte, así como en el oeste a primeras horas, con probabilidad de lluvias débiles dispersas en medianías del norte al final del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará con intervalos de fuerte en vertiente sureste, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana, predominando las brisas en el suroeste y en cumbres centrales, viento en general flojo del noreste.
Estará nuboso en el norte de Gran Canaria con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, más probables en medianías a últimas horas, tendiendo a intervalos nubosos durante las horas centrales; mientras que en el resto de zonas habrá cielo poco nuboso o despejado.
En cuanto a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas con predominio de los cielos poco nubosos el resto del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y este, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes en estas zonas. Brisas en costas suroeste.