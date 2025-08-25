los realejos

Los Realejos rememora su tradición agrícola y cerealista

El entorno de La Corona acogió este domingo la XIX edición del Encuentro de la Siega Tradicional Diego Pérez, que reunió a los segadores de Icod el Alto y sus alrededores
Los altos de Los Realejos vivió ayer una jornada festiva y de promoción del cereal que rememora las prácticas ancestrales vinculadas a su cultivo, de gran arraigo en Icod el Alto. / Edgar Sabina
El paraje de La Corona, en los altos de Los Realejos, acogió en la mañana de ayer la XIX edición del Encuentro de Siega Tradicional Diego Pérez, que reunió a los segadores del entorno de Icod el Alto, en una jornada de promoción del cereal que rememoró las prácticas ancestrales vinculadas a su cultivo.

La iniciativa está impulsada desde la Concejalía de Desarrollo Rural de Los Realejos y la Asociación del Cereal de Tenerife (Acete), con el apoyo del Cabildo y Fundación Tenerife Rural, además del Club Deportivo Asociación Ecuestre La Trilla, el colectivo La Senda del Bentor, el Aula de la Naturaleza Rambla de Castro, la Comisión de Fiestas Nuestra Señora del Buen Viaje 2025 y las asociaciones de mayores Ramblas de Castro e Icod de los Trigos.

El Ayuntamiento de Los Realejos destaca la incidencia que tiene el cereal en el mapa de cultivos del municipio, más concretamente en la zona de Icod el Alto, donde se concentra “la mitad de su producción en toda la isla”, de modo que subraya la importancia de seguir impulsando estas iniciativas por la defensa de la cultura ancestral.

Además de la demostración de siega tradicional, con la realización de mollos, la carga del mulo o una comida campestre de los participantes, entre otras actividades, durante el encuentro se celebró una nueva edición de la paralela Ruta del Cereal, coordinada y dirigida por el Aula de la Naturaleza Rambla de Castro y el colectivo La Senda del Bentor.

