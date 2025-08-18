Marta, la canaria confundida con una heroína en China: “Lo más cerca que he estado de ese país es comprando en Shein”

Hace solo unos días una noticia saltaba a todos los medios de comunicación: una mujer había salvado la vida de un niño en China cuando este estaba a punto de ahogarse. Se convirtió, desde el primer momento, en una heroína, no solo en España, sino también en el país asiático.
Según los datos recibidos desde China se trataba de Marta Santana, una turista española de 31 años que, encontrándose en el río Tuojiang, en la provincia de Hunan, no dudó en arriesgar su vida.
Santana era, además, exentrenadora de natación y salvavidas, lo que había facilitado su labor. Incluso, la región donde ocurrió todo había decidido recompensar a Marta. Hoy hemos conocido que ha existido una confusión.
“Nunca he estado en China”
Y es que Marta Santana, canaria que vive en Málaga, ha desvelado que no se trata de ella. “Lo más cerca que he estado de China es comprando en Shein”, ha reconocido, a modo de broma, al programa Mañaneros 360 de Televisión Española.
Santana reconoce que es exentrenadora de natación, que ha salido a la luz el club en el que compitió y que otros datos son reales, pero que ella no es la heroína en cuestión. Es decir, alguien dio sus datos pero sin ser ella.
“No tengo 31 años, sino 25, de resto es verdad que he hecho natación, que he sido entrenadora, pero no soy yo la persona que sale en ese vídeo”, indicaba antes de reconocer que, en un primer momento, empezó a ver en redes sociales todo el revuelo formado: “Son mis datos, pero yo no soy esa”.
De todos modos, en tono jocoso, ha señalado que si quieren “darme” la recompensa, no pondrá “problema alguno” para ello.