Más de 100.000 peregrinos llegarán entre hoy y mañana a Candelaria

Más de 100.000 personas visitarán la Villa de Candelaria entre hoy y mañana con motivo de la festividad de la Virgen de Candelaria, según la previsión del Ayuntamiento. La mayor oleada de devotos de la Patrona se espera a primera hora de la noche.
El Cabildo recuerda que solo se permitirá la peregrinación por el Camino Viejo (ruta de 21,2 kilómetros entre La Laguna y la villa mariana de gran valor histórico y etnográfico) y la carretera TF-28, ya que, ante el riesgo de incendio forestal, se ha prohibido el tránsito por el monte -en especial por la corona forestal- y por la autopista TF-1 por motivos de seguridad.
ALERTA MÁXIMA
El Cabildo recuerda que la Isla se encuentra en “alerta máxima” por riesgo de incendio forestal y en “alerta” por temperaturas máximas, por lo que continúan vigentes las medidas de grado 3 que prohíben la estancia de personas en el monte y el tránsito campo a través, por senderos o pistas forestales, a pie o por cualquier medio de locomoción, excepto por uso de servidumbre para el acceso de sus titulares a propiedades e infraestructuras. Además, no se puede circular con vehículos a motor en la red de pistas forestales con finalidad recreativa.
Titsa refuerza hoy sus conexiones con Candelaria para facilitar el desplazamiento de los peregrinos. Todo el servicio en la Villa se realizará desde la avenida de Los Menceyes junto a la antigua estación, desde hoy, a las 14.00 horas, hasta mañana, a las 17.00 horas.
La línea 122, además de realizar su itinerario habitual entre Santa Cruz, Las Caletillas y Candelaria, se reforzará según la demanda de pasajeros entre las 18.30 horas de hoy y las 23.00 horas de mañana. Por su parte, la línea 120 (Santa Cruz-Güímar, Candelaria, Puertito de Güímar) tendrá más salidas a partir de las 17.25 horas.
Asimismo, Titsa habilitará el servicio especial de la línea 522, que realizará el recorrido La Laguna-autopista-Candelaria, entre las 18.30 horas de hoy y las 21.30 de mañana. La última salida desde Candelaria hacia La Laguna será a las 23.30 horas con el mismo itinerario en ambas direcciones: La Laguna-autopista del Norte TF-5- autovía de enlace TF-2 – autopista del Sur TF-1-Candelaria.
HALLAZGO DE LA VIRGEN
Los actos principales de hoy comenzarán a las 18.45 horas, con la procesión hasta el recinto junto al Ayuntamiento para celebrar el rito del hallazgo. A las 20.00 horas está prevista la ceremonia guanche en el citado recinto con la representación del hallazgo de la Virgen a cargo del colectivo Guanches de Candelaria.
Seguidamente, tendrá lugar la procesión hasta El Pozo. A su regreso está previsto el saludo del rector de la Basílica y las interpretaciones de Alba Fariña y Fernando Santana, con el colofón del Ave María a cargo de Chago Melián. Lo siguiente será la exhibición de fuegos artificiales y la continuación de la procesión desde el recinto hasta la Basílica. A partir de las 23.00 horas, comenzará, en la plaza de Teror, la Noche de Parrandas en memoria a Rosaura Marrero Fariña.
Mañana, día grande de la celebración, la jornada comenzará con la ofrenda de la asociación La Guanchería de Los Realejos, la llegada de la marcha atlética y la parada militar. A las 11.30 se prevé la salida de la procesión cívica hasta la Basílica y a las 12 la misa oficiada por el nuevo obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago. A su término, se celebrará la procesión alrededor de la plaza de la Patrona de Canarias y la tradicional lluvia de voladores.
PREVISIÓN DEL TIEMPO
La Agencia estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy temperaturas en general en descenso, que será más acusado en los valores máximos de medianías orientadas al sur. Aún así se superarán los 30 grados. Para mañana, se mantiene el ligero descenso de las temperaturas, aunque la principal novedad será el viento, ya que se espera que el alisio sople con intervalos de fuerte en litorales noroeste y sureste, que es el caso de Candelaria. Ya el sábado las máximas volverán a repuntar, según avanza la Aemet.