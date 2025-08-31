Muere Goya Alonso, ‘alcaldesa de Anaga’ y Medalla de Oro de Canarias 2024

Gregoria Alonso, más conocida como Goya Alonso, referente vecinal del macizo de Anaga y recientemente distinguida con la Medalla de Oro de Canarias 2024, ha fallecido dejando tras de sí un legado de compromiso y entrega hacia su tierra y su gente.
Conocida cariñosamente como la ‘alcaldesa de Anaga’, dedicó más de medio siglo a la defensa de los derechos de los vecinos de los caseríos de la zona. Su ejemplo de constancia y cercanía la convirtió en una figura imprescindible para la vida social y comunitaria del Parque Rural.
Una vida de lucha vecinal
Hija de Ángel Alonso, último alcalde pedáneo de Afur, Goya continuó la senda de implicación vecinal marcada por su familia. Desde los colectivos locales, logró avances históricos para las pequeñas comunidades rurales, entre ellos la asfaltación de la pista de tierra que unía los caseríos con la capital tinerfeña, la dotación de servicios sanitarios con ambulancia y médico, la equiparación de tarifas de guaguas entre Santa Cruz y La Laguna o la recuperación de una cuadrilla de mantenimiento de carreteras.
Su empeño también fue clave en la unión de Afur y Roque Negro y en la defensa de los valores naturales y culturales de la zona, lo que la llevó a ser miembro del Consejo de la Reserva de la Biosfera de Anaga.
#Canarias pierde a una mujer única, valiente y generosa. Goya Alonso, nuestra querida ‘alcaldesa de Anaga’ y Medalla de Oro de Canarias 2024, dedicó su vida a cuidar de su gente y de su tierra. Su legado permanecerá siempre. Mis condolencias a sus familiares y amigos. FC… pic.twitter.com/W4IMUA9Ggu— Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) August 31, 2025
Reconocida por Canarias
El Gobierno de Canarias le otorgó la Medalla de Oro de Canarias 2024, en reconocimiento a su trayectoria y a su papel como dirigente histórica de Anaga. Vecinos, colectivos y autoridades destacaron entonces su “corazón tan grande como su compromiso”, una descripción que hoy resuena con fuerza tras su partida.
Despedida
La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala 8 del tanatorio Servisa, junto a la autopista del Norte (zona Ikea). El entierro tendrá lugar este lunes a las 12:40 horas.