Muere la influencer Natasha Allen, conocida por documentar su batalla contra el cáncer

La creadora de contenido estadounidense Natasha Allen ha muerto a los 28 años a causa de un sarcoma sinovial, un cáncer poco frecuente y de gran agresividad.
La noticia fue confirmada por su familia el pasado 22 de agosto, destacando su ejemplo de valentía y perseverancia durante la enfermedad.
El diagnóstico llegó en 2020, cuando los médicos detectaron un tumor maligno en la rodilla que resultó ser un sarcoma sinovial en estadio 3. Desde entonces, Natasha se sometió a quimioterapia, radioterapia y varias operaciones en un intento de frenar el avance del cáncer. Aunque en 2021 experimentó una remisión temporal, el tumor regresó con mayor fuerza y se extendió a los pulmones, alcanzando el estadio 4.
A diferencia de otras personas que atraviesan procesos similares, Allen eligió compartir su día a día en TikTok e Instagram, donde reunió a más de 220.000 seguidores. En esas plataformas relataba sus vivencias, reflexiones sobre la enfermedad y la vida, y la importancia de mantener una actitud optimista incluso en los momentos más duros.
Entre sus mensajes más recordados estaba la convicción de que, pese a contar con apenas un 15% de probabilidades de superar cinco años, ella podría ser la excepción. Esa franqueza y su espíritu de lucha convirtieron su perfil en un espacio de apoyo y motivación para muchas personas con diagnósticos similares.
Tras su fallecimiento, la familia anunció que los fondos recaudados a través de GoFundMe, inicialmente destinados a costear los tratamientos médicos, se destinarán ahora a investigación sobre el sarcoma sinovial, con la intención de contribuir a un mayor conocimiento y a futuros avances frente a esta rara enfermedad.