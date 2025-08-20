Canarias suma este verano 51 muertes por culpa del calor, el doble que en 2024

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), gestionado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), estima que en lo que va de verano en Canarias se han producido 51 muertes atribuibles a las altas temperaturas, duplicando el número de muertes por las altas temperaturas del mismo periodo del año pasado (26 estimadas).
Hasta el lunes 18 de agosto, el sistema MoMo estima 15 fallecidos en las Islas por altas temperaturas, por 36 en julio. En el periodo del 15 de mayo al 30 de septiembre de 2024 se contabilizaron 42 fallecidos, para un total de 52 en todo el año atribuibles al exceso de calor.
La mayor cantidad de muertes por altas temperaturas se contabilizaron en el episodio que comenzó el 17 de julio y culminó el 26 de julio, con 36 defunciones, mientras que el último episodio de altas temperaturas del 10 al 18 de agosto ha dejado 15 víctimas mortales. Recordar que agosto nos ha dejado temperaturas ‘infernales’ superando los 40 grados durante varias jornadas, sobre todo en Gran Canaria, una ola de calor a la que se sumó un episodio de calima y vientos cálidos desde el Sahara, que multiplicaron los riesgos, sobre todo entre los mayores y otras personas con salud vulnerable.
De los 15 fallecidos en Canarias en agosto, 14 tenían más de 65 años, destacando los tres fallecidos entre 74 y 85 años, y otros siete decesos entre mayores de 85 años, mientras que uno registrado entre 45 y 64 años. Por su parte, de las 36 muertes estimadas en julio, 30 eran mayores de 65 años; con siete a fallecidos de entre 74 y 85 años, y 19 corresponden a mayores de 85 años. Por sexo, en lo que llevamos de verano han fallecido 30 mujeres (21 en julio y 9 en agosto) y 21 varones (16 en julio y 6 en el mes en curso).
Este sistema gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología realiza sus cálculos con una proyección estadística a partir del cruce de datos de mortalidad y umbrales de temperaturas máximas a partir de las cuales el calor supone un riesgo para la salud y los compara con los del año pasado.
2.635 fallecidos
En el conjunto de España, en lo que va de verano se han producido 2.635 muertes atribuibles a la altas temperaturas, un 40% más que en el mismo tramo del 2024, cuando fueron 1.856.
La inmensa mayoría de los fallecidos por calor han sido personas de más de 65 años (2.529) y, en especial, a partir de 75 (2.347, de los que 1.747 tenían 85 o más), según la estimación este periodo estival, que comprende del 15 de mayo al 30 de septiembre. Por sexos, 1.579 eran mujeres frente a 1.056 hombres.
De las 2.635 muertes, casi la mitad, 1.149, se han contabilizado durante la última ola de calor que empezó el 3 de agosto y culminó el pasado lunes, y que en su última semana ha dejado más de 100 víctimas mortales al día, cuando más en el puente: el domingo 17 fue el de mayor sobre mortalidad (125), seguido del sábado 16, con 113.
En lo que va de agosto se han rebasado las cifras de todo julio, cuando las defunciones achacables al calor ascendieron a 1.060 frente a las 672 de 2024 (57%). Mientras, en junio fueron 407, 12 veces más que el mismo mes del año pasado, cuando fueron 32.
Las temperaturas matan de forma indirecta, agravando enfermedades previas en mayores y vulnerables, pero también de forma directa en forma de golpe de calor, contabilizando al menos 23 fallecidos en lo que va de verano, por las 17 de 2024.