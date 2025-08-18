Parranda a bordo de un Binter: “¡Arriba mi gente canaria!”

Muchas veces nos quejamos de lo tedioso que llegan a ser los viajes en avión, pero es algo que no pueden decir los pasajeros de un Binter que ayer domingo se encontraron con una gran sorpresa.
A bordo del avión iba el grupo grancanario Los Gofiones, que no dudó un instante en amenizar al resto de pasajeros con algunas de las mejores piezas del folclore canario.
Gracias al usuario de TikTok @canarionfiestas hemos podido disfrutar de un momento celebrado por muchos otros usuarios.
“¡Arriba mi gente canaria!”, decía Mary Donis, mientras que Mari reconocía que es “una pena” no encontrarse “con una parranda canaria” como los usuarios de este Binter.
