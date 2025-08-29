Santa Cruz instalará 20 nuevas plataformas accesibles para guaguas

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, ha adjudicado a la empresa Plus Decor Canarias el contrato para la instalación de 20 plataformas accesibles para paradas de guaguas en el municipio capitalino, una solución consistente en elevadores que permitirán a las personas con movilidad reducida acceder al transporte urbano, debido a que por la ubicación de determinadas paradas, los vehículos de Titsa no pueden acercarse a la acera para desplegar su rampa.
El contrato para la instalación de plataformas accesibles para paradas de guaguas en la ciudad, cuyo importe asciende a 190.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de cinco meses, ha sido anunciado por el Ayuntamiento chicharrero en la plataforma de contratación pública, donde se detallan, además, las ubicaciones previstas para este suministro, que abarcarán desde la Estación Marítima; avenida de Anaga y edificio Múltiples I; Rambla de Añaza; Punta del Jurado; La Monja; y las calles El Queque, Guía de Isora; Francisco Agular; Rodríguez Moure.
Asimismo, se colocarán estos módulos en Benito Pérez Armas; El Perdón; González Coviella; Los Hoteles; plaza de los Patos y calle Soledad.
Constará de colocar plataformas modulares, fabricada de PVC 100% reciclado, y con doce metros de largo, dos metros de ancho y 0,18 metros de alto, aproximadamente, que disponen de pavimento direccional y de advertencia de color blanco, incluso rampas abatibles para el acceso desde la acera, con bandas reflectantes perimetrales, colocadas sobre el pavimento actualmente existente y ancladas con varillas roscadas y resina química de dos componentes.
La dirección e inspección de los trabajos estará a cargo del Servicio de Movilidad y Accesibilidad Universal del Consistorio municipal.