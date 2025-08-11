Se graban saltando la valla para colarse en una playa cerrada de Tenerife

Un vídeo publicado en TikTok ha generado indignación en redes sociales donde se a un grupo de jóvenes saltando la valla que impide el acceso a la playa de Los Patos, en La Orotava (Tenerife).
La grabación, que también incluye la localización exacta del lugar, muestra cómo los protagonistas ignoran las restricciones y acceden a una zona que permanece cerrada al baño por motivos de seguridad.
@teo.pinto Los Patos, Tenerife📍 #tenerife #playa #ocean #beachvibes #travel ♬ Ritmada Hawaiana – DJ Marcão 019 & Mc GW
La playa de Los Patos, conocida por su fuerte oleaje y la peligrosidad de su acceso, cuenta desde hace años con un cierre perimetral para evitar accidentes. Pese a ello, no es la primera vez que se registran episodios de incumplimiento de la normativa, lo que preocupa tanto a las autoridades locales como a los colectivos que advierten del riesgo que supone atravesar un área señalizada como no apta para el baño.
El vídeo reavive el debate sobre la necesidad de reforzar la vigilancia y las sanciones para quienes vulneren estas prohibiciones, así como sobre la responsabilidad de quienes difunden contenido que puede alentar a otros a imitar este tipo de conductas peligrosas.