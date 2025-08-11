el jardín

Se graban saltando la valla para colarse en una playa cerrada de Tenerife

Además de compartir localización exacta de esta playa
Un vídeo publicado en TikTok ha generado indignación en redes sociales donde se a un grupo de jóvenes saltando la valla que impide el acceso a la playa de Los Patos, en La Orotava (Tenerife).

La grabación, que también incluye la localización exacta del lugar, muestra cómo los protagonistas ignoran las restricciones y acceden a una zona que permanece cerrada al baño por motivos de seguridad.

@teo.pinto Los Patos, Tenerife📍 #tenerife #playa #ocean #beachvibes #travel ♬ Ritmada Hawaiana – DJ Marcão 019 & Mc GW

La playa de Los Patos, conocida por su fuerte oleaje y la peligrosidad de su acceso, cuenta desde hace años con un cierre perimetral para evitar accidentes. Pese a ello, no es la primera vez que se registran episodios de incumplimiento de la normativa, lo que preocupa tanto a las autoridades locales como a los colectivos que advierten del riesgo que supone atravesar un área señalizada como no apta para el baño.

El vídeo reavive el debate sobre la necesidad de reforzar la vigilancia y las sanciones para quienes vulneren estas prohibiciones, así como sobre la responsabilidad de quienes difunden contenido que puede alentar a otros a imitar este tipo de conductas peligrosas.

