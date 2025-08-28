El pueblo de Canarias que será el primero en blindarse ante la mayor amenaza de desastre natural de las Islas

Un pueblo de Canarias será un verdadero campo de pruebas ante el mayor desastre natural que amenaza a las Islas: la subida del nivel del mar.
En las últimas cinco décadas, el nivel del mar en Canarias ha aumentado alrededor de 10 centímetros, una tendencia que amenaza con intensificarse en los próximos años. Según datos publicados por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, los escenarios más moderados calculan que, hacia finales de este siglo, la subida alcanzará medio metro. Sin embargo, proyecciones más pesimistas prevén un incremento superior a los 90 centímetros en apenas 75 años, lo que supondría un cambio drástico en el perfil litoral del Archipiélago.
El Ejecutivo regional advierte de que este fenómeno tendrá un mayor impacto en las zonas costeras de escasa pendiente, donde se concentran muchas de las principales playas y áreas turísticas de las Islas, aumentando la vulnerabilidad de infraestructuras y actividades económicas ligadas al mar.
Las Galletas, el pueblo de Canarias que se pondrá manos a la obra
El pueblo de Las Galletas, uno de los puntos más golpeados por la acción de las mareas vivas en el sur tinerfeño, será el primero de Canarias en el que se aplicará el protocolo denominado Plan de Acción Climática (PAC), que permitirá agilizar las obras de defensa ante la subida del nivel del mar.
Un acuerdo a tres bandas entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Arona reducirá los trámites burocráticos -y por tanto los plazos- para acometer tres acciones consideradas claves:
- La eliminación de la vía costera (avenida del Atlántico), con la realización de un nuevo trazado por el interior.
- La creación de charcos mareales en el frente marítimo de la playa.
- La mejora de la resistencia de la zona urbana, con nuevas medidas de protección ante eventos marítimos extremos.
Las Galletas, uno de los pueblos más populares de Canarias
La localidad costera de Las Galletas, situada en el municipio de Arona, al sur de Tenerife, conserva el encanto de un pequeño pueblo de Canarias pesquero a pesar del crecimiento turístico de la zona. Sus calles estrechas, el paseo marítimo y el puerto pesquero y deportivo son parte de la identidad de este núcleo, que combina tradición marinera y modernidad.
El lugar debe su nombre, según algunas versiones históricas, a una familia de apellido francés que se asentó en la zona durante el siglo XIX. Hoy en día, Las Galletas es reconocida por su lonja de pescado, donde todavía se pueden adquirir productos frescos capturados por la flota local, lo que la convierte en un punto de referencia gastronómico dentro del municipio.
A nivel turístico, este pueblo de Canarias cuenta con playas de callao y arena volcánica, así como una variada oferta de restauración y ocio vinculada al mar. El puerto deportivo, además, se ha consolidado como punto de salida para actividades náuticas, excursiones de avistamiento de cetáceos y deportes acuáticos.
Pese a los cambios urbanísticos y la presión del turismo, Las Galletas mantiene un marcado carácter popular, siendo un espacio de encuentro tanto para residentes como para visitantes que buscan una experiencia más ligada a la vida cotidiana del sur de la Isla.