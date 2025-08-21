Canarias, en riesgo extremo por radiación ultravioleta: los municipios más afectados

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha informado de que, entre el 21 y el 25 de agosto, gran parte de los municipios de Canarias estarán bajo riesgo extremo por radiación ultravioleta (UV), según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El aviso afecta a todas las islas, con el siguiente detalle:
- Tenerife: riesgo muy alto en general, con riesgo extremo en Santiago del Teide, Guía de Isora, Vilaflor de Chasna, Arona y San Miguel de Abona.
- La Palma: riesgo extremo en toda la Isla, salvo San Andrés y Sauces y Santa Cruz de La Palma, en nivel muy alto.
- La Gomera: riesgo extremo en toda la Isla, salvo San Sebastián de La Gomera, en nivel muy alto.
- El Hierro: riesgo extremo en toda la Isla.
- Gran Canaria: riesgo extremo en toda la Isla.
- Fuerteventura: riesgo extremo en toda la Isla, salvo Puerto del Rosario, con nivel muy alto.
- Lanzarote: riesgo extremo en toda la Isla, salvo Arrecife, que se mantiene en muy alto.
Recomendaciones ante la radiación ultravioleta
Salud Pública recuerda que Canarias es la región de España con mayor radiación UV durante todo el año, por lo que las medidas de protección no deben limitarse al verano ni a las jornadas de playa.
Entre las recomendaciones principales, los técnicos destacan:
- Uso diario de protector solar SPF 50+.
- Permanecer en zonas de sombra en las horas centrales del día.
- Vestir ropa que cubra brazos y piernas y usar sombreros de ala ancha.
- Utilizar gafas de sol homologadas.
- Prestar especial atención a menores, mayores de edad avanzada y personas con exposición laboral al sol.
El organismo insiste en que la exposición excesiva a la radiación UV puede producir quemaduras, daños en el ADN, reacciones fototóxicas, inmunodepresión y aumenta el riesgo de cáncer de piel, así como de enfermedades oculares.
Riesgos y población más vulnerable
Según el Plan de Actuaciones Preventivas frente a la Radiación UV, los efectos dañinos pueden afectar a cualquier persona, pero el riesgo aumenta en quienes:
- Pasan muchas horas al sol por trabajo u ocio.
- Han sufrido repetidas quemaduras solares a lo largo de su vida.
- Tienen piel, cabello y ojos claros.
- Consumen ciertos medicamentos o cosméticos fotosensibles.
- Poseen antecedentes familiares de cáncer de piel.
- Son mayores de 50 años.
Nivel extremo en Canarias
Ante la situación actual, la recomendación principal de la Dirección General de Salud Pública es evitar totalmente la exposición directa al sol, a cualquier hora del día, mientras se mantenga el nivel extremo de radiación UV en Canarias.