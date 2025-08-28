Retiran casi 7 toneladas de residuos en una playa de Arona

La playa de Los Enojados, en el núcleo de El Fraile, Arona, fue escenario el pasado viernes de una intervención para recuperar su entorno natural. En total, se retiraron 6.800 kilos de escombros y materiales abandonados, distribuidos en siete bandejas de residuos.
El operativo movilizó una retroexcavadora, un camión grúa, un camión de bandejas y tres vehículos pick-up, además de 12 trabajadores del área de Litoral y personal externo.
A la actuación se sumó un despliegue de la Policía Local de Arona, la Guardia Civil, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife.
Estas labores forman parte de un plan municipal de prevención y seguimiento en zonas costeras, destinado a eliminar ocupaciones y vertidos irregulares. El programa incluye futuras actuaciones en otros puntos del litoral del municipio.