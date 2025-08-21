Música, cine y fiestas en Santa Cruz de Tenerife: toda la programación para los próximos días

Santa Cruz de Tenerife presenta una agenda cultural y de ocio con propuestas para todas las edades, que incluyen conciertos, talleres juveniles, cine, actividades en bibliotecas y fiestas populares como el Festival Taganana.
Conciertos en Los Lavaderos
El ciclo “Lavaderos Live Music” continúa este jueves 21 de agosto con el concierto de la banda canaria de rock Escaldón de Golfos, a partir de las 20:30 horas en la Sala de Arte Los Lavaderos. La formación, con 12 años de trayectoria, ofrecerá un repertorio que abarca desde clásicos internacionales como ACDC y Steppenwolf hasta artistas españoles como Calamaro, Ariel Rot o Mojinos, incluyendo también temas de Luis Eduardo Aute y Pablo Milanés.
Cine en TEA y ciclo de verano
El ciclo “50 años después: 1975” proyectará este jueves 21 de agosto, a las 19:00 horas, la película Dersu Uzala (El cazador), de Akira Kurosawa, en versión original con subtítulos en español. La entrada es libre hasta completar aforo.
El TEA Tenerife Espacio de las Artes programa La receta perfecta, de Louise Courvoisier, entre el viernes 22 y el domingo 24 de agosto, a las 19:00 horas. El filme se proyectará en versión original en francés con subtítulos en español y no está recomendado para menores de 12 años.
Festival Taganana
La sexta edición del Festival Taganana se celebra este viernes 22 y sábado 23 de agosto en enclaves de San Andrés y Taganana, en el Macizo de Anaga, que cumple diez años desde su declaración como Reserva de la Biosfera.
- Viernes 22 en San Andrés: actuaciones familiares del mago y clown Carlos Adriano y el dúo circense Watones Locos, desde las 19:00 horas.
- Sábado 23 en Taganana: la programación comenzará a las 19:30 horas con el dúo Bucero & Shadday López (La Juntada), la poeta y música tinerfeña Reina Omega y la DJ Bliss. A las 22:00 horas actuará la cantante madrileña Travis Birds, que presentará su tour Jardín del Deseo en la plaza de Nuestra Señora de Las Nieves.
Actividades para jóvenes
El programa Distrito Joven incluye varias propuestas:
- Taller de diseño de videojuegos, este jueves 21 a las 17:00 horas, en la Casa de la Juventud Mascareño.
- Tardeo Joven, este viernes 22 de 17:00 a 21:00 horas en Los Charcos de Valleseco, con actividades como malabares, carreras de obstáculos, spikeball, danza urbana y manualidades.
- Taller de iniciación a las danzas urbanas, el viernes 22 a las 17:00 horas en el Centro Comunitario de Valleseco, con estilos como hip hop, dancehall o locking.
Propuestas en las bibliotecas
Las bibliotecas municipales amplían la agenda cultural con actividades para público infantil y familiar:
- Taller “Collage, cuento y cartón”, este jueves 21 de agosto a las 17:00 horas en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz, a cargo de la artista Alejandra Arbizu, dirigido a niñas y niños a partir de 7 años.
- Bebecuentos “Cuentitos de agua”, mañana viernes 22 a las 17:00 horas en la Biblioteca Municipal Central, con Fidel Galbán. La actividad está destinada a familias con bebés de 0 a 36 meses.