Santa Cruz expropia tres inmuebles en El Toscal para hacer una plaza

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz abrirá un expediente de expropiación forzosa de tres inmuebles en estado de abandono en la toscalera calle de San Martín, cuya remodelación integral ha finalizado hace poco tiempo, para construir una plaza y aparcamientos subterráneos, tal y como se recoge en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico El Toscal.
Se trata de la Actuación Urbanística Aislada número 13, que prevé expropiar, en concreto, los inmuebles ubicados en los números 28, 30 y 32 de la vía, en el tramo comprendido entre las calles Santiago y La Rosa. El Ayuntamiento ha previsto pagar por ellos 525.767,8 euros.
La superficie total a expropiar es de 416,3 metros cuadrados, de los que 360,43 corresponden a los números 28 y 30, y 55,91 metros al número 32. El acuerdo se adoptó el pasado 30 de julio por el Consejo Rector de Urbanismo y deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para dar paso a un periodo de 15 días para que los interesados formulen las alegaciones oportunas. Según se recoge en la memoria de ordenación del plan para El Toscal, además del espacio de uso público que se ganará con la plaza, se habilitarán un total de 67 nuevos aparcamientos.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, dijo ayer que se trata de “un paso más para cumplir nuestro compromiso con los vecinos y vecinas de El Toscal, ejecutando proyectos como este, que permitirá dotar al barrio de un nuevo espacio público, con el que, además, queremos incrementar en número de aparcamientos gracias a la construcción de un parking bajo esa nueva plaza”.
“La intervención, como otras que se desarrollarán en el futuro, son posibles gracias a la aprobación definitiva del Plan Especial de El Toscal que ya comienza a dar sus frutos”, añadió.
Por su parte, la concejala responsable de Urbanismo, Zaida González, insistió también en esta idea, al señalar que “con la puesta en marcha del Plan Especial de El Toscal, desde la Gerencia de Urbanismo venimos trabajando en todo lo relacionado con el aspecto dotacional, ajustando aquellos proyectos que más pueden influir en el bienestar de los vecinos y vecinas”.
“En este caso, se ha iniciado el proceso de expropiación de tres inmuebles en la calle San Martín, que nos va a permitir, una vez concluya este paso administrativo, iniciar los trabajos para dotar de una nueva plaza pública al barrio y, con ella, nuevos aparcamientos”, afirmó.