La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz ofrece 18 cursos en agosto y septiembre: fechas y dónde inscribirse

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, a través de su Agencia de Colocación, imparte 18 cápsulas de conocimiento durante los meses de agosto y septiembre.
Así lo comunicó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien explicó que “el objetivo de estas formaciones es que quienes participen puedan sacar partido al verano para mejorar sus competencias y enriquecer su perfil profesional, aumentando así sus posibilidades de encontrar trabajo”.
En este sentido, Bermúdez recordó que “durante este mes de agosto tenemos activas nueve cápsulas de conocimiento con el fin de que la actividad formativa no descienda con los meses de verano y la ciudadanía pueda continuar formándose para encontrar nuevas oportunidades laborales”. Y añadió que, asimismo, “facilitamos también la mejora de aptitudes para personas que ya tienen empleo, pero buscan otra cosa, permitiéndoles seguir formándose en periodo vacacional”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, detalló que “se trata de una nueva tanda de cápsulas de conocimiento que abarcan conceptos laborales generales, desde la informática hasta cuestiones relativas al currículum o al uso de redes sociales”.
Según indicó, la programación arrancó el pasado día 4 con la formación Mi currículum, que repetirá sesión el 11 de septiembre “y que dará las herramientas necesarias para que los perfiles profesionales de las personas participantes sean atractivos para los responsables de los procesos de selección”.
Pérez comentó que “las cápsulas de conocimiento han continuado, el 5 de agosto, con Descubre la informática I, que tendrá otra edición el 16 de septiembre”, y apuntó que “la segunda parte de esta formación, Descubre la informática II, se celebró el 6 de agosto y tendrá otra sesión el 17 de septiembre, completando los conocimientos de las anteriores jornadas”.
El 7 de agosto han coincidido dos de estas formaciones, Cómo y dónde buscar, que contará con otra edición el 18 de septiembre, y Tienes experiencia laboral pero no el título: te guiamos para conseguirlo, que se repetirá el día 24 del siguiente mes. Los días 13 y 14 de agosto, dos nuevas cápsulas exploraron Las 7 claves de tu nómina y tu contrato y Tienes una entrevista; prepárate, respectivamente. Estas formaciones se repetirán los días 24 y 25 de septiembre.
La siguiente formación tendrá una duración de dos días con el objetivo de que los asistentes puedan aprovechar el potencial de las redes sociales a la hora de enfrentarse a un proceso activo de búsqueda de oportunidades laborales. Linkedin, Facebook, Instagram, TikTok y tu búsqueda de empleo tendrá dos sesiones: una el 19 y el 20 de agosto y otra el 8 y 9 de septiembre.
La programación formativa estival se completará con la cápsula ¿Hablamos de FP?, que repetirá sesión el 26 de agosto y 30 de septiembre, y que pretende dar a conocer el potencial de la formación profesional.
Las personas interesadas en cursar alguna de estas acciones formativas pueden inscribirse desde la página web www.empleasantacruz.com/formacion.
Desde el Ayuntamiento recordaron que la plataforma www.empleasantacruz.com también ofrece acceso a Santa Cruz Form@, un extenso catálogo de formación online gratuita, con más de 350 cursos organizados en 20 áreas temáticas, dirigido a personas empadronadas en Santa Cruz.