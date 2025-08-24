Vecinos de Tacoronte denuncian el abandono de parques públicos como el de Hoya de Machado

Vecinos de Tacoronte están dejando claro estos días en diversas redes sociales su malestar por el estado de abandono y desidia que muestran algunos parques infantiles, calles y zonas coma la playa de La Arena en este verano. Los residentes críticos censuran, sobre todo, la mala hierba y evidente desidia que muestra el parque infantil de Hoya de Machado, tal y como muestran las fotos de esta semana.
La mala hierba ha invadido gran parte de los módulos de juego (toboganes, balancines, pasadizos elevados, trepadoras…) y ha hecho que algunos, incluso, ironicen sobre si en realidad sirve para que los niños y niñas ejerzan de Tarzán, para que entrene la Legión u otras fuerzas de seguridad o simplemente para jugar al escondite entre tanta “selva”. Eso sí, tras la denuncia en redes sociales, en la misma tarde de este jueves se limpió este equipamiento, si bien el gobierno local indica que sigue cerrado al público.
Las críticas a este recinto de ocio infantil se suman a las que se hacen del estado de diversas vías, como Malcontento, que también muestran diversos tramos con tal invasión de maleza que resulta complicado seguir las líneas de tráfico y, por tanto, suponen un peligro vial y una más que considerable dificultad para caminar, con partes en las que resulta simplemente imposible.
Limpieza en Tacoronte
Según se puede constatar en los comentarios una vez se publican fotos sobre estas situaciones, las críticas se generalizan sobre el estado de la limpieza y mantenimiento de las vías y recursos públicos en el presente mandato y se han dado también sobre la playa de La Arena. Además, se censura el servicio de recogida de enseres y basura y se acumulan desde hace meses las críticas por cómo se acumulan en diversos barrios, contenedores y sus entornos, así como en numerosas papeleras.
Los residentes críticos de Tacoronte no entienden cómo se ha podido subir el canon de la basura mientras se produce este deterioro en la prestación, al tiempo que alertan de que los problemas para pasar como simples peatones en aceras de La Atalaya o La Caridad resulta también imposible en muchas ocasiones. Además, censuran que se ocupan pasos de peatones con coches aparcados y que el abandono se extiende al Barranco de San Juan y otras zonas.
Para estos vecinos críticos de Tacoronte , la situación, que ya era difícil en el pasado, sólo ha empeorado de forma considerable en este mandato. El principal grupo de la oposición (NC) ya lo ha denunciado en diversas ocasiones y, en el último pleno y en respuesta a la ultraderecha de Vox, el gobierno local (PSOE, CC y PP, coalición sin parangón ahora en ningún municipio de Canarias y con muy pocos precedentes) aseguró, en cuanto a los parques infantiles, que “no existe contrato en vigor para el mantenimiento de los parques infantiles, por lo que estos trabajos debemos afrontarlos con los recursos disponibles (personal propio)”, tal y como ya expuso en el pleno de septiembre de 2024.
Por eso, y “para solucionar este problema, se ha optado por incluir todos estos equipamientos dentro del nuevo contrato de mantenimiento de infraestructura verde, que está en elaboración y que, debido al importe del servicio, se llevará licitación, con un montante aproximado de 200.000 euros anuales. Mientras tanto -continua la explicación dada en la sesión-, se elabora anualmente un plan de acondicionado de los parques, con el que, acogiéndonos a una cláusula del pliego técnico actual, se interviene con el propósito de eliminar riesgos para los usuarios y se corrigen los desperfectos que se hayan producido en los aparatos”. Según la versión municipal, en el pasado ejercicio se gastaron unos 27.000 euros en este plan y se seguirá con esta fórmula “hasta que podamos licitar el servicio”.
La conclusión a la que ha llegado el equipo gobernante, que dirige la socialista Sandra Izquierdo, es que el municipio cuenta con “una cantidad ingente de parques infantiles, la mayoría de pequeño tamaño y con mala distribución en la localidad. Para empezar a trabajar, los ubicamos sobre un plano y delimitamos el área de influencia según criterios de superficie, número de juegos y, por tanto, la cantidad aproximada de usuarios que podían servirse de cada parque, además del estado de conservación.
Este trabajo nos sirvió para realizar un pequeño cronograma de actuación, según las necesidades, comenzándose por el del Adelantado con Fray Diego-Juan Pérez”. Asimismo, admiten que “la inmensa mayoría no están diseñados para niños con diversidad funcional” y, por eso, los nuevos “deben estar orientados a ser 100% inclusivos”, yendo más allá del concepto de “parque adaptado” para propiciar una auténtica interactuación de niños o niñas con alguna discapacidad, de forma que puedan jugar juntos.
Sobre la basura, el gobierno tacorontero señala a Canarias Ahora que la limpieza viaria y la recogida de residuos corresponde a la mancomunidad del Nordeste (desde Santa Úrsula a El Rosario) y que “está cambiando totalmente. Estamos en el periodo de sustitución de contenedores, reubicándolos y creando islas en las que los vecinos hallarán depósitos de todo tipo y esa reestructuración en Tacoronte está generando algún que otro quebradero de cabeza porque la gente se está encontrando con que ya no los hay cada 100 metros, sino cada 300, aunque con mucha mayor cantidad y con envases mayores”.
Según la versión municipal, la mancomunidad evalúa en qué puntos está funcionando bien o mal este cambio, dónde se acumula demasiada basura y dónde se requiere más contenedores, proceso que se dará durante este segundo semestre del año. “Hasta finales de año vamos a estar así, un trabajo arduo”.
Sobre la limpieza viaria, el gobierno reconoce que el número de operarios (una decena, con tres o cuatro cuadrillas en la calle a diario) es claramente insuficiente para un municipio como Tacoronte, por lo que el ayuntamiento ha pedido a la mancomunidad ampliar esa cifra y el presupuesto hasta alcanzar los 30 o 40 efectivos. “El principal problema de la imagen de las vías es de personal y el consistorio se encuentra ahora maniatado a la espera de esa ampliación, prevista para finales de año, cuando se notarán los cambios”, subrayan fuentes del equipo gobernante.