Tejina se tiñe de colores con los “Corazones” de flores y frutas de 12 metros y cien kilos

Las calles de la localidad tinerfeña de Tejina se han teñido este domingo de colores con la celebración del “Día de los Corazones”, una fiesta tradicional en la que los vecinos, agrupados por barrios, compiten entre sí por elaborar unas estructuras formadas por flores y frutas que llegan a medir cerca de doce metros de largo y a pesar aproximadamente unos 100 kilos.
El evento ha reunido a cerca de un millar de personas en la que es la semana grande de las festividades de este enclave lagunero en honor a San Bartolomé, que se caracteriza por aunar el fervor religioso con la cultura popular.
La celebración tiene lugar después de varios días de actividades, entre las que se incluyó un gran despliegue pirotécnico en la noche del pasado sábado, así como una nueva edición de la “búsqueda del tesoro”, una actividad para los más pequeños, y la procesión del santo.
Las tres calles emblemáticas que dan forma a Tejina , la calle de abajo, la de arriba y la del pico, han desfilado llevando sus colores característicos al grito de cánticos proferidos por personas de todas las generaciones, hasta llegar a la plaza de la iglesia.
El momento álgido ha llegado con la entrada de los corazones a la plaza, donde cada barrio ha levantado las estructuras para recibir la bendición del santo y mostrarle los detalles que durante semanas han sido confeccionados por los vecinos.
Una vez completado el ritual litúrgico, los participantes han cargado de nuevo las estructuras hasta las cruces colocadas por fuera de la iglesia, donde gracias a la fuerza, la maña y la colaboración de todos los participantes han sido levantadas y ancladas hasta mañana, tiempo durante el cual locales y visitantes podrán visitarlas, especialmente los más mayores, quienes cada año reciben con ilusión esta fecha.