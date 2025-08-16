la laguna

Tejina presume de creatividad en su Verbena de la Pamela

Desde las 15.00 horas, cientos de personas disfrutaron de esta popular jornada en el marco de las fiestas en honor a San Bartolomé
Verbena de la Pamela de Tejina 2025
Tejineros y visitantes lucieron sus pamelas más originales. / Sergio Méndez
Tejina presumió, un año más, de creatividad durante la celebración ayer de su popular Verbena de la Pamela, uno de los eventos más divertidos que se celebran en el marco de sus fiestas en honor a San Bartolomé.

Desde las 15.00 horas, centenares de personas se fueron congregando en la plaza de Tejina para disfrutar de una jornada festiva, en la que el buen tiempo acompañó, con la música de la orquesta Dorada Band y el Grupo Guaydil, y durante la que tejineros y visitantes lucieron sus tocados más ingeniosos.

Así, entre la multitud destacaron grupos de amigos y familiares con originales creaciones que hacían alusión a temáticas de todo tipo, demostrando mucha creatividad y trabajo detrás. Aunque también se veía mucho simple sombrero de rafia o paja sin decoración, lo que ya viene siendo habitual en los últimos años.

Las fiestas arrancaron el pasado 31 de julio con la salida de la imagen de San Bartolomé a la puerta de la iglesia y el posterior lanzamiento de las 24 truenas y el encendido del Corazón de Luces, y se desarrollarán durante todo agosto con una amplia variedad de actos lúdicos, deportivos, religiosos y culturales.

Entre los próximos actos más importantes está el concurso de Poemas y Coplas (cuyos ganadores se darán a conocer hoy en el Teatro Unión Tejina a las 20.30 horas), la Fiesta de Arte (el martes), la Cabalgata de Carrozas (el viernes 22, a partir de las 21.30 horas) o la procesión de San Bartolomé y la exhibición pirotécnica con la tradicional traca (en la noche del sábado 23).

La jornada grande de las fiestas viene marcada por la entrada de los emblemáticos Corazones de las tres calles en la plaza de Tejina acompañados por sus respectivas parrandas, el domingo 24 a partir de las 11.30 horas.

Allí permanecerán hasta la tarde del lunes 25, cuando se proceda a su descuelgue, con el tradicional reparto entre los asistentes de las frutas y tortas que conforman estas estructuras.

