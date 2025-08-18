Mañana bajan las temperaturas en Canarias, pero menos de lo deseado: la previsión de la Aemet

La previsión del tiempo en Canarias para mañana apunta que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife para este martes, 19 de agosto, indica que habrá cielos despejados salvo en el norte y en el nordeste, donde se esperan intervalos nubosos por debajo de los 600-700 metros; y una calima en altura afectando a medianías y zonas altas, en remisión, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior del norte y nordeste, siendo probable que se alcancen los 30-32ºC en medianías de las vertientes sur, este y oeste.
Por su parte, el viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, así como en la vertiente sur de Anaga, donde son probables las rachas muy fuertes principalmente de madrugada y, en menor medida, a partir de la tarde. Predominio de las brisas en costas suroeste. En altas cumbres centrales, viento flojo de componente oeste.
En Gran Canaria habrá cielos despejados, salvo en el norte, por debajo de los 600 metros, donde se esperan intervalos nubosos a primeras y últimas horas; existiendo también una calima en altura afectando a medianías y zonas altas que irá en remisión.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará también despejado con algunos intervalos nubosos en el oeste a primeras horas y con una calima en altura que irá en remisión.
Las temperaturas experimentarán un ligero descenso que podrá ser moderado en zonas de interior, siendo probable que se alcancen los 34ºC en medianías de las vertientes sudeste, sur y oeste, y sin descartarlo localmente en la cuenca de Tejeda. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, fuerte en medianías del sureste y extremo oeste, donde son probables las rachas muy fuertes, principalmente de madrugada y a partir de la tarde. En cumbres el viento será flojo de dirección variable durante la mañana y la tarde. Predominio de las brisas en costas suroeste.