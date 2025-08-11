Tenerife toma medidas drásticas por la ola de calor

El Cabildo de Tenerife decidió ayer cerrar las carreteras de acceso a la zona forestal ante el riesgo de que se produzca un conato o un incendio, ya que apuntan que la confluencia de tráfico y personas dificultaría las tareas de evacuación y la propia operatividad de las brigadas forestales se hubiera alguno.
La medida, inicialmente, estaba prevista que se adoptara a partir de esta noche para evitar una subida masiva de automovilistas coincidiendo con las perseidas.
De esta forma, desde ayer, entre las 18.00 y las 06.00 horas, y hasta el miércoles, permanecerán cortadas las carreteras TF-21, TF-24 y TF-28, que dan acceso al Teide. La Guardia Civil, en colaboración con el personal del Cabildo, se encarga de cerrar al tráfico las citadas vías.
Así, los cortes se producirán en la TF-24 (La Esperanza) en el kilómetro 9 para evitar el tránsito de vehículos desde el núcleo de La Esperanza, y en el punto kilométrico 23.500, a la altura del cruce de Arafo, según informó el Cabildo.
La vía TF-21 (La Orotava) estará cerrada en el punto kilométrico 16.500, a la altura de la Caldera de Aguamansa, por la vertiente norte; mientras que lla TF-21 será cortada en el punto kilométrico 66.800, a la altura de Vilaflor, por la vertiente sur; y la TF-38 (Guía de Isora) en la Subida de Chío, en el punto kilométrico 12.500.
La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, indicó que la situación es de “alerta máxima por riesgo de incendio forestal y alerta máxima por temperaturas extremas, de ahí la necesidad de adoptar “medidas drásticas para evitar cualquier incidente y garantizar la seguridad de las personas”.
Añadió que, “a pesar de las prohibiciones y del cierre de los senderos, pistas y algunos miradores”, el pasado sábado hubo que “sacar a más de medio centenar de personas del Mirador de Chipeque”, por lo que hizo un llamamiento a la ciudadanía para que cumpla las normas y no vaya al monte en los próximos días, ya que advirtió de que “estarían poniendo en riesgo su seguridad y la de los equipos de intervención”.
Desde el Cabildo se recuerda que, desde las 14.00 horas del viernes pasado, está prohibida la estancia de personas en el monte y el tránsito campo a través, por senderos o pistas forestales, a pie o por cualquier medio de locomoción, excepto por uso de servidumbre para el acceso de sus titulares a propiedades e infraestructuras. Tampoco se podrá circular con vehículos a motor en la red de pistas forestales con finalidad recreativa.
Asimismo se prohíbe realizar fuego en exteriores (hogueras, fogones, barbacoas y cocinas de gas), exhibiciones pirotécnicas, y utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas. Además de suspender la actividad cinegética y los aprovechamientos forestales, así como el cierre de las zonas de acampada y campamentos y los Miradores de Chipeque y Chimague.
PREVISIÓN PARA HOY
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene para hoy el aviso rojo (riesgo extremo para la salud) en Gran Canaria, mientras lo desactiva en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, que pasan, como el resto de islas, a color naranja (riesgo importante).
El organismo estatal de vigilancia atmosférica prevé para hoy calima en cumbres y medianías y temperaturas sin cambios o en ligero descenso en general. Aun así, las temperaturas máximas alcanzarán los 40 grados en Gran Canaria y 37 en amplias zonas del resto de islas, sobre todo en las vertientes orientadas al sur y en zonas de interior.
Las noches seguirán siendo muy calurosas, con una media de 27 grados. Tejeda, en Gran Canaria, vivió en la madrugada del domingo una noche infernal, con 32 grados. Otros puntos del Archipiélago vivieron situaciones parecidas con el termómetro rondando los 30 grados.
El pronóstico de la Aemet sigue apuntando calima para el martes e medianías y zonas altas, aunque las temperaturas, por fin, empezarán a bajar de forma moderada y generalizada, si bien se podrán alcanzar 39 grados en Gran Canaria (en aviso naranja, mientras que el resto de islas pasará a amarillo). En Tenerife, el mercurio todavía podría escalar hasta los 34 grados. Lo que no mejorará es la sensación térmica nocturna, ya que se esperan entre 26 y 27 grados de madrugada. Otro aspecto para tener en cuenta es el viento, que soplará de componente norte moderado con intervalos de fuerte.
ATENCIÓN MÉDICA
Una mujer, de 69 años, y un hombre, de 89 años, resultaron este fin de semana afectados de carácter moderado al sufrir síncopes por el calor en las islas de Tenerife y La Palma. En concreto, en Arona, una mujer, de 69 años, tuvo que ser atendida a última hora del mediodía cuando se encontraba en la vía pública, en el Paseo Litoral. La afectada había sufrido un síncope de carácter moderado, por lo que una vez recuperada, fue trasladada en una ambulancia al Hospital del Sur.
Por otro lado, un hombre, de 89 años, fue asistido tras sufrir un golpe de calor en la vía pública la calle Marcelino Camacho Pérez de Garafía (La Palma) durante horas del mediodía. El personal del SUC recuperó al afectado y lo trasladó en ambulancia de soporte vital básico al Centro de Salud de Garafía.
Las autoridades sanitarias insisten en recomendar a la población permanecer en lugares frescos, ingerir comidas ligeras y beber abundante agua (incluso sin sed) y ninguna bebida alcohólica, además de evitar ejercicios físicos en las horas centrales del día.