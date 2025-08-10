La Aemet actualiza los avisos en Canarias por la ola de calor para este lunes: calima y máximas de 40 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión del tiempo en Canarias, destacando la presencia calima así como las temperaturas máximas, que alcanzarán los 37ºC, salvo Gran Canaria donde se alcanzarán los 40ºC, y mínimas que rondarán 27-25ºC en las islas centrales y orientales.
Los cielos estarán despejados en general, pero la calima afectará principalmente a cumbres y medianías y de manera significativa a Lanzarote y Fuerteventura y extendiéndose a superficie.
El viento soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en zonas expuestas, donde no se descartan rachas muy fuertes.
En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del norte o noroeste de fuerza 3 a 5, salvo en Fuerteventura y Lanzarote, que será del este o sureste de 3 o 4, marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada en las aguas costeras de Gran Canaria, así como calima en todas las islas.
Avisos en Canarias
La Aemet también ha actualizado los avisos que mantiene activos debido a esta larga ola de calor, cuyo final está previsto para el jueves.
Así, el Archipiélago estará en aviso naranja por altas temperaturas, salvo Gran Canaria, que se mantiene en aviso rojo.
Paralelamente, la Agencia ha situado a Lanzarote y Fuerteventura en aviso amarillo por polvo en suspensión.