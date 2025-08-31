Canarias empezará septiembre bajo la lluvia: la Aemet adelanta la previsión para este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este lunes, 1 de septiembre, intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde son probables lluvias débiles y dispersas, sobre todo en medianías durante las primeras horas del día. En el sur se esperan cielos poco nubosos.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo por descensos ligeros en zonas de interior. Los valores oscilarán entre los 29 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y los 17 grados de mínima en Valverde (El Hierro).
El viento soplará de componente noreste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en zonas expuestas, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En cumbres, el viento será en general moderado con intervalos de fuerte. En las costas del suroeste predominarán las brisas.
En el mar se esperan vientos del norte o noreste de fuerza 4 a 6, con intervalos de fuerza 7 en áreas expuestas, fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.
El tiempo en Canarias, por islas
Tenerife
Intervalos nubosos, más abundantes en el norte, donde son probables lluvias débiles en medianías del noreste a primeras horas. Descenso ligero de las máximas en medianías del norte y este.
- Santa Cruz de Tenerife: 23ºC / 29ºC
La Gomera
Poco nuboso con intervalos nubosos en el norte y posibilidad de lluvias débiles a primeras horas. Ligeros descensos en zonas de interior.
- San Sebastián de La Gomera: 23ºC / 27ºC
La Palma
Cielos nubosos en el norte y este, con probables lluvias débiles dispersas en el noreste a primeras horas. Descenso ligero de las máximas en medianías del este.
- Santa Cruz de La Palma: 22ºC / 26ºC
El Hierro
Intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, con posibilidad de lluvias débiles en medianías. Ligeros descensos de las máximas en zonas de interior.
- Valverde: 17ºC / 20ºC
Gran Canaria
Poco nuboso a despejado, con cielos nubosos en el norte y probables lluvias débiles en medianías a primeras horas. Ligeros descensos de máximas en zonas del sur.
- Las Palmas de Gran Canaria: 23ºC / 26ºC
Fuerteventura
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso en la mañana. Ligeros descensos de máximas en el sureste.
- Puerto del Rosario: 23ºC / 27ºC
Lanzarote
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la mañana y cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Baja probabilidad de lluvias débiles dispersas de madrugada.
- Arrecife: 22ºC / 26ºC