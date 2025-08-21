La Aemet actualiza la previsión del tiempo para este jueves en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 21 de agosto, cielos poco nubosos o despejados en el Archipiélago, con intervalos en algunas zonas del norte. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque localmente se podrían superar los 30 grados.
El tiempo en la provincia occidental
En Tenerife, el cielo estará poco nuboso, con intervalos en el litoral norte. Las temperaturas apenas variarán y podrán alcanzar los 30 ºC en medianías del sur y en el área metropolitana. En Santa Cruz de Tenerife, los valores oscilarán entre 23 ºC de mínima y 31 ºC de máxima. El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el litoral sudeste y extremo oeste. En zonas altas será moderado del suroeste.
En La Palma, se esperan cielos poco nubosos con intervalos en litorales norte y este. Las mínimas podrían descender ligeramente en zonas de interior. Localmente se alcanzarán los 30 ºC en la zona de El Paso. En Santa Cruz de La Palma, se prevén 20 ºC de mínima y 26 ºC de máxima. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste, y flojo a moderado del sur en cumbres.
En La Gomera, el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos ocasionales en el litoral norte. Las mínimas podrán descender de forma ligera en zonas de interior. En medianías del sur se alcanzarán los 30 ºC. El viento soplará del nordeste moderado, más intenso en vertientes este y noroeste. En zonas altas será flojo variable.
En El Hierro, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos en el litoral norte. Las mínimas podrán descender en zonas de interior y se alcanzarán los 30 ºC en medianías. En Valverde, las temperaturas se situarán entre 17 ºC de mínima y 24 ºC de máxima. El viento será del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el sudeste y extremo oeste. En zonas altas soplará flojo variable.
El tiempo en la provincia oriental
En Gran Canaria, se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos en el litoral norte. Las temperaturas apenas variarán, alcanzando los 30 ºC en medianías del sur y oeste, con máximas locales de hasta 34 ºC. En Las Palmas de Gran Canaria, los valores oscilarán entre 23 ºC de mínima y 27 ºC de máxima. El viento soplará del nordeste moderado, fuerte en zonas bajas del sudeste y extremo oeste. En cumbres será flojo variable.
En Fuerteventura, predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Se prevé un ligero ascenso térmico en el este y temperaturas que localmente superarán los 30 ºC en el interior de la mitad sur. En Puerto del Rosario, se esperan 22 ºC de mínima y 28 ºC de máxima. El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior, Jandía y litoral oeste.
En Lanzarote, se prevén cielos poco nubosos o despejados, con intervalos ocasionales en el litoral noroeste durante primeras y últimas horas. Las temperaturas experimentarán pocos cambios. En Arrecife, los valores oscilarán entre 22 ºC de mínima y 29 ºC de máxima. El viento será del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas de interior.