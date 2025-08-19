Tenerife tiene un nuevo atractivo turístico: ahora podrás ver La Laguna como nunca antes (y gratis)

Con su imponente fachada neoclásica, la Catedral de La Laguna se ha convertido en uno de los puntos más visitados de Tenerife. En esta ciudad, reconocida como Patrimonio de la Humanidad, no faltan las visitas guiadas que recorren sus capillas y espacios más singulares. A partir de ahora, además, los visitantes cuentan con una nueva experiencia: acceder a su campanario.
Situada en pleno casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1999, la Santa Iglesia Catedral hunde sus raíces en el siglo XVI, cuando fue levantada como Parroquia de los Remedios, advocación que aún conserva. No sería hasta 1819 cuando adquirió rango de sede catedralicia, y a comienzos del siglo XX se llevó a cabo una reconstrucción integral que le dio la imagen que hoy conocemos.
La Catedral de La Laguna fue declarada Bien de Interés Cultural en 1983 y mantiene como único vestigio de su fábrica original la majestuosa fachada de estilo neoclásico. En contraste, su interior despliega un marcado estilo neogótico, visible en las bóvedas de crucería y en su amplio deambulatorio. Entre sus principales tesoros destacan el retablo barroco de la Virgen de los Remedios, el monumental púlpito tallado en mármol italiano y la colección artística y litúrgica que custodia la sala del Tesoro.
La catedral de La Laguna, gratis para los residentes en la provincia
Las entradas para poder llevar a cabo la visita a la Catedral de La Laguna figuran en su página web.
El precio de la entrada incluye gratis el uso de audioguía disponible en 5 idiomas: español, inglés, francés, alemán e italiano. También están disponibles las nuevas audioguías infantiles en 2 idiomas: español e inglés.
Estos son todos los precios:
Entrada general: 7 euros.
Mayores de 65 años: 6 euros.
Grupos de más de 15 personas: 3,5 euros por persona.
Jóvenes de 13 a 18 años, universitarios hasta 25 y desempleados : 5,50 euros.
Capacidades diferentes igual o superior al 33%: 5,50 euros.
Gratuita para los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, capacidades diferenes (>63%) y menores de 13 años .