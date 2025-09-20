A licitación la primera fase de la mejora del emisario de Abades

El Ayuntamiento de la Villa de Arico sacó ayer a licitar la primera fase del proyecto de renovación del emisario de Abades. El proceso, abierto desde el pasado jueves hasta el 8 de octubre, contempla una inversión inicial de 186.643 euros, mientras que el proyecto global asciende a 500.765 euros.
La actuación incluye la sustitución de la tubería de impulsión hasta la Estación de Tratamiento, la instalación de caudalímetros y otras mejoras en la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales (ETAR), con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema.
Este proyecto fue redactado por encargo del consistorio a la empresa Ceire Servicios de Ingeniería, Control e Inspección y remitido a la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, dado que una parte de las actuaciones requiere informe sectorial, aún en tramitación. Para evitar demoras, el Ayuntamiento ha dividido el proyecto en dos fases.
INFORME DE COSTAS
Esta primera fase, ya aprobada y ahora en proceso de licitación, no requiere informe de Costas y permitirá actuar de forma inmediata en la estación de tratamiento y en la tubería de impulsión, mientras se completa la tramitación para la ejecución de la segunda fase.
OTRAS ACTUACIONES
El proyecto completo contempla también, en fases posteriores, la renovación del grupo de bombeo de la EBAR (Estación de Bombeo de Aguas Residuales), la instalación de nueva maquinaria de pretratamiento, la mejora de cuadros eléctricos, la construcción de un depósito enterrado, la instalación de puntos de muestreo y equipos de medición de caudal, así como la habilitación de un acceso a cota 0 en la ETAR para facilitar las tareas de mantenimiento y reforzar la seguridad operativa.
“Con esta licitación comienza oficialmente la cuenta atrás para una obra clave para Abades. No hablamos solo de infraestructuras: hablamos de salud ambiental, de seguridad ciudadana y de futuro para este núcleo costero”, declaró la alcaldesa de Arico, Olivia Delgado.