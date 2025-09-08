Accidente frontal en Tenerife: dos personas han sido atendidas

Un motorista de 53 años ha resultado herido este lunes con diversos traumatismos de carácter moderado en una colisión frontal contra un coche en Santiago del Teide.
Los hechos han sucedido a las 11.45 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba de una colisión frontal entre un turismo y una motocicleta en la TF-82, a la altura del kilómetro 19.
El personal de la ambulancia del SUC valoró y asistió al afectado que presentaba varios traumatismos y se encargó de su traslado a Hospiten Sur mientras que los Bomberos se encargaron de la limpieza de la vía y colaboraron con los recursos sanitarios.
La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.