Adeje recuperará una antigua empaquetadora de tomates para crear un nuevo espacio comunitario

El Ayuntamiento de Adeje adelantó ayer a este periódico que pondrá en marcha la recuperación de un salón histórico, situado en pleno corazón del casco, para devolverlo al uso ciudadano.
Según informó el Consistorio, dentro de un mes comenzarán las obras de rehabilitación de este salón que, a principios del siglo XX, funcionó como empaquetadora de tomates en la calle Piedra Redonda. El inmueble, cargado de un valor simbólico para el municipio, será transformado en un salón comunitario abierto a la ciudadanía.
La iniciativa cuenta con un presupuesto de licitación de 298.072 euros y un plazo de ejecución estimado de cinco meses.
El proyecto contempla la rehabilitación de un espacio de 231,83 metros cuadrados, que serán distribuidos en dos plantas: una baja sobre rasante y un semisótano con acceso desde la calle Sindicato.
El futuro salón será convertido en un equipamiento público de carácter dotacional y multifuncional, pensado para acoger reuniones vecinales, charlas, conferencias, actividades grupales y exposiciones. La versatilidad del espacio permitirá adaptarlo a diferentes usos, incluyendo muestras que podrán extenderse hasta el patio de entrada gracias a las puertas plegables del inmueble.
La rehabilitación ha sido diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, garantizando itinerarios adaptados desde la vía pública, baños accesibles y condiciones que favorecen la movilidad de personas con diversidad funcional.
En materia de sostenibilidad, el salón contará con una calificación energética de tipo D.
El proyecto tendrá una vida útil estimada de 50 años, gracias a la combinación de cimentación en hormigón armado, pórticos de madera laminada, cubierta ventilada y cerramientos con aislamiento térmico y acústico. El diseño busca tanto la durabilidad estructural como la comodidad de sus usuarios.