Canarias seguirá con avisos y prealerta por calima este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá este lunes el aviso amarillo por polvo en suspensión (calima) en las islas de la provincia de Las Palmas.
Según informa el organismo estatal, el mismo estará vigente durante toda la jornada en cumbres, este, sur y oeste de Gran Canaria y en la totalidad de Lanzarote y de Fuerteventura.
En concreto, se espera que haya una visibilidad de 3.000 metros con una calima que afectará principalmente a las zonas altas orientadas al sur, aunque no se descarta que las reducciones también puedan registrarse en zonas bajas.
Prealerta por calima
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declaró la situación de prealerta por calima en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, desde ayer sábado 6 de septiembre.
Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Potaje meteorológico
La calima persistirá durante toda la jornada, concentrándose en las zonas altas con orientación sur. Aunque menos intensa, no se descarta que también se presente en zonas bajas.
En las islas orientales y en Gran Canaria, se espera que las temperaturas máximas superen los 30 °C, especialmente en zonas interiores y medianías, mientras que las mínimas se mantendrán moderadas.
El viento alisio del nordeste soplará con fuerza moderada en zonas de costa, reduciendo en cierta medida la sensación de bochorno, pero también complicando las condiciones marinas.
En la zona sur de Gran Canaria, el mar presentará marejada o fuerte marejada, mientras que en otras zonas costeras se registrará marejadilla y mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.
A nivel nacional, aunque en la Península habrá cielos nubosos con riesgo de lluvias y tormentas fuertes en el norte y Levante, en Canarias predominará la estabilidad salvo la posible aparición de nubes y chubascos débiles en el interior de las islas centrales.