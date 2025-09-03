La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias

La previsión meteorológica para hoy en Canarias indica que estará nuboso en el norte y nordeste con apertura de claros durante las horas centrales y en el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos durante la madrugada en el oeste y por la tarde en el este, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 28 grados de máxima en Tenerife y los 19 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste, más brisas en costas del suroeste.
En Gran Canaria habrá predominio de cielos poco nubosos, salvo en el norte, donde estará nuboso con apertura de claros durante las horas centrales. En cuanto a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielos poco nubosos con intervalos en el oeste durante las horas nocturnas.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y extremo oeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte, principalmente durante la segunda mitad del día. Brisas en costas del suroeste.