Agreden sexualmente a dos jóvenes en Tenerife que esperaban por un taxi

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los presuntos autores de una agresión sexual ocurrida la madrugada del pasado 8 de agosto en Tenerife, concretamente en el municipio de Puerto de la Cruz.
Alrededor de las cinco de la mañana las dos jóvenes se encontraban en la vía pública esperando un taxi para regresar a sus domicilios cuando aceptaron subirse a un vehículo ocupado por los ahora detenidos, que les ofrecieron llevarlas a casa.
Más tarde, los dos varones detuvieron el coche en una zona apartada del núcleo urbano y trataron de forzar sexualmente a las dos jóvenes. Una de ellas consiguió zafarse tras propinar un fuerte golpe a uno de los autores, huyendo rápidamente del lugar al tiempo que alertaba de la situación a los servicios de emergencia.
La segunda joven no pudo escapar y fue forzada sexualmente, dejándola posteriormente cerca de un bar en el extrarradio del municipio Portuense, donde recibió una primera asistencia.
Los agentes comenzaron de forma inmediata con las labores de investigación, localizando el vehículo en el que se cometió el hecho y averiguando las identidades de los presuntos autores, los cuales fueron detenidos días más tarde y puestos a disposición judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de ambos.
Con estas detenciones, la Policía Nacional reitera su firme compromiso en la lucha contra los delitos sexuales y en la defensa de los derechos de las víctimas, garantizando que hechos de esta gravedad no queden impunes y recordando la importancia de denunciar cualquier conducta de esta naturaleza.