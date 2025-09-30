Dos jóvenes canarias ven la aleta de un animal marino desde su tabla y entran en pánico: “¡Rema, por favor te lo pido!”

Dos jóvenes se llevaron un susto tremendo cuando avistaron la aleta de un animal marino a poca distancia de la orilla de una playa en Canarias, concretamente de la isla de La Gomera. La escena fue grabada en vídeo y compartida hace dos días en TikTok por la usuaria _paoladsousa.
“No lo veo Aisha”, le dice Paola a su amiga cuando ambas se encuentran sobre una tabla. “Paola, está ahí”, le responde esta a su compañera mientras señala la aleta del animal.
La tensión se apodera de ambas. Paola le pide a Aisha que reme. “Por favor te lo pido”, insiste una y otra vez. La otra protagonista del vídeo cree que no es buena idea. “Si remo viene hacia nosotras”, le asegura.
“Era un tiburón martillo”
Aunque algunos usuarios han afirmado en los comentarios que no se trata de un tiburón, sino de un delfín, Paola está segura de que lo vieron en aguas próximas a La Gomera “era un tiburón martillo”.
