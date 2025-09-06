Una argentina que vive en Tenerife cuenta lo que más ama de la Isla y de Canarias: “Es el más lindo de España”

La creadora de contenido Cami Yañez, una joven argentina que reside en Tenerife y acumula más de 150.000 seguidores en TikTok (@camilayanez), ha compartido un vídeo en el que enumera las cinco cosas que más le gustan de vivir en Canarias.
En su serie titulada “Cosas que amo de España siendo argentina y viviendo en Tenerife”, Cami destaca en primer lugar la sensación de libertad como mujer: “Poder salir de día o de noche sin estar paranoica pensando que alguien me sigue”.
En segundo lugar, resalta los ritmos más calmados de la Isla, que compara con la tranquilidad de Mar del Plata o el delta en Argentina.
Tampoco pasa desapercibida para ella la costumbre local: “Todos los canarios viven en cholas. Para mí eso es increíble, porque transmiten una energía de estar en casa, tranquilos”.
La playa es otro de los puntos que más valora: tener el mar cerca para disfrutar de un baño en cualquier momento libre. “Realmente te recarga y renueva la energía”, asegura.
Finalmente, la tiktoker destaca el acento canario, que define como “el más lindo de España” y que incluso califica de “muy sensual”.
Su testimonio ha generado numerosas reacciones en TikTok, con seguidores que coinciden en sus apreciaciones y otros que defienden la singularidad del día a día en Canarias.